https://1prime.ru/20240507/ukraina-847979881.html
Премьер Испании назвал ситуацию на Украине критической
Премьер Испании назвал ситуацию на Украине критической - 07.05.2024, ПРАЙМ
Премьер Испании назвал ситуацию на Украине критической
Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал ситуацию на Украине критической. Об этом он написал в социальной сети Х. | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T16:26+0300
2024-05-07T16:26+0300
2024-05-07T16:29+0300
спецоперация на украине
испания
украина
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_baa38026d3d501b1cee2bbf66f8f87ab.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал ситуацию на Украине критической. Об этом он написал в социальной сети Х.Ранее испанский премьер встретился с главой украинского государства Владимиром Зеленским, с которым обсудил ситуацию на Украине, а также пообещал неограниченную поддержку."Мы обсудили критическую ситуацию в Украине и ход выполнения Соглашения о безопасности между нашими странами", — сообщил Санчес.Премьер Испании также заявил, что намерен присутствовать на мирной конференции по Украине, которая пройдет в июне в Швейцарии.Ранее газета Pais сообщила, что Испания согласилась на поставку Киеву ракет под давлением НАТО и ЕС. Кроме того, испанская сторона уже ранее направляла Киеву системы Patriot.
https://1prime.ru/20240507/dron-847978188.html
испания
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_0377945bf7b61fd8f362acba6d6fdf96.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
испания, украина, новости
Спецоперация на Украине, ИСПАНИЯ, УКРАИНА, Новости
Премьер Испании назвал ситуацию на Украине критической
Премьер Испании Санчес: ситуация на Украине критическая
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал ситуацию на Украине критической. Об этом он написал в социальной сети Х.
Ранее испанский премьер встретился с главой украинского государства Владимиром Зеленским, с которым обсудил ситуацию на Украине, а также пообещал неограниченную поддержку.
"Мы обсудили критическую ситуацию в Украине и ход выполнения Соглашения о безопасности между нашими странами", — сообщил Санчес.
Премьер Испании также заявил, что намерен присутствовать на мирной конференции по Украине, которая пройдет в июне в Швейцарии.
Ранее газета Pais сообщила, что Испания согласилась на поставку Киеву ракет под давлением НАТО и ЕС. Кроме того, испанская сторона уже ранее направляла Киеву системы Patriot.
"Теперь действительно страшно". В ВСУ пожаловались на российские дроны