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Премьер Испании назвал ситуацию на Украине критической - 07.05.2024, ПРАЙМ
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Премьер Испании назвал ситуацию на Украине критической
Премьер Испании назвал ситуацию на Украине критической - 07.05.2024, ПРАЙМ
Премьер Испании назвал ситуацию на Украине критической
Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал ситуацию на Украине критической. Об этом он написал в социальной сети Х. | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T16:26+0300
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спецоперация на украине
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал ситуацию на Украине критической. Об этом он написал в социальной сети Х.Ранее испанский премьер встретился с главой украинского государства Владимиром Зеленским, с которым обсудил ситуацию на Украине, а также пообещал неограниченную поддержку."Мы обсудили критическую ситуацию в Украине и ход выполнения Соглашения о безопасности между нашими странами", — сообщил Санчес.Премьер Испании также заявил, что намерен присутствовать на мирной конференции по Украине, которая пройдет в июне в Швейцарии.Ранее газета Pais сообщила, что Испания согласилась на поставку Киеву ракет под давлением НАТО и ЕС. Кроме того, испанская сторона уже ранее направляла Киеву системы Patriot.
https://1prime.ru/20240507/dron-847978188.html
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испания, украина, новости
Спецоперация на Украине, ИСПАНИЯ, УКРАИНА, Новости
16:26 07.05.2024 (обновлено: 16:29 07.05.2024)
 
Премьер Испании назвал ситуацию на Украине критической

Премьер Испании Санчес: ситуация на Украине критическая

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал ситуацию на Украине критической. Об этом он написал в социальной сети Х.
Ранее испанский премьер встретился с главой украинского государства Владимиром Зеленским, с которым обсудил ситуацию на Украине, а также пообещал неограниченную поддержку.
"Мы обсудили критическую ситуацию в Украине и ход выполнения Соглашения о безопасности между нашими странами", — сообщил Санчес.
Премьер Испании также заявил, что намерен присутствовать на мирной конференции по Украине, которая пройдет в июне в Швейцарии.
Ранее газета Pais сообщила, что Испания согласилась на поставку Киеву ракет под давлением НАТО и ЕС. Кроме того, испанская сторона уже ранее направляла Киеву системы Patriot.
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Спецоперация на УкраинеИСПАНИЯУКРАИНАНовости
 
 
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