https://1prime.ru/20240507/ukraina-847979881.html

Премьер Испании назвал ситуацию на Украине критической

Премьер Испании назвал ситуацию на Украине критической - 07.05.2024, ПРАЙМ

Премьер Испании назвал ситуацию на Украине критической

Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал ситуацию на Украине критической. Об этом он написал в социальной сети Х. | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T16:26+0300

2024-05-07T16:26+0300

2024-05-07T16:29+0300

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал ситуацию на Украине критической. Об этом он написал в социальной сети Х.Ранее испанский премьер встретился с главой украинского государства Владимиром Зеленским, с которым обсудил ситуацию на Украине, а также пообещал неограниченную поддержку."Мы обсудили критическую ситуацию в Украине и ход выполнения Соглашения о безопасности между нашими странами", — сообщил Санчес.Премьер Испании также заявил, что намерен присутствовать на мирной конференции по Украине, которая пройдет в июне в Швейцарии.Ранее газета Pais сообщила, что Испания согласилась на поставку Киеву ракет под давлением НАТО и ЕС. Кроме того, испанская сторона уже ранее направляла Киеву системы Patriot.

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