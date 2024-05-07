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На Украине создали петицию с просьбой пригласить иностранные войска - 07.05.2024, ПРАЙМ
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На Украине создали петицию с просьбой пригласить иностранные войска
На Украине создали петицию с просьбой пригласить иностранные войска - 07.05.2024, ПРАЙМ
На Украине создали петицию с просьбой пригласить иностранные войска
иностранные войска. | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T17:17+0300
2024-05-07T17:17+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
запад
войска
военная помощь украине
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МОСКВА, 7 мая – ПРАЙМ. На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой пригласить в страну иностранные войска. "Прошу в кратчайшие сроки принять решение об обращении за военной помощью к каждой из стран членов Европейского союза, Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки относительно введения ими своих войск на территорию Украины", - следует из текста петиции. На данный момент петиция набрала всего 28 из 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения Зеленским. В феврале текущего года французский лидер Эммануэль Макрон сказал, что представители западной элиты обсуждают потенциальную отправку войск на Украину. По его словам, консенсуса по этому вопросу пока не достигнуто, но ничего исключать нельзя.В Кремле отметили, что ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт".
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украина, владимир зеленский, запад, войска, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЗАПАД, войска, военная помощь Украине
17:17 07.05.2024
 
На Украине создали петицию с просьбой пригласить иностранные войска

На сайте Зеленского появилась петиция с просьбой пригласить иностранные войска

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
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МОСКВА, 7 мая – ПРАЙМ. На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой пригласить в страну иностранные войска.
"Прошу в кратчайшие сроки принять решение об обращении за военной помощью к каждой из стран членов Европейского союза, Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки относительно введения ими своих войск на территорию Украины", - следует из текста петиции.
На данный момент петиция набрала всего 28 из 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения Зеленским.
В феврале текущего года французский лидер Эммануэль Макрон сказал, что представители западной элиты обсуждают потенциальную отправку войск на Украину. По его словам, консенсуса по этому вопросу пока не достигнуто, но ничего исключать нельзя.
В Кремле отметили, что ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт".
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ЗеленскийЗАПАДвойскавоенная помощь Украине
 
 
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