https://1prime.ru/20240507/ukraina-847984501.html

Все равно достанутся русским. На Украине сделали неожиданное предложение

Все равно достанутся русским. На Украине сделали неожиданное предложение - 07.05.2024, ПРАЙМ

Все равно достанутся русским. На Украине сделали неожиданное предложение

Украине не следует тратить деньги на ремонт городских дорог, так как ои все равно перейдут к русским, считает украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев. | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T17:51+0300

2024-05-07T17:51+0300

2024-05-07T17:51+0300

спецоперация на украине

украина

дороги

ремонт

ремонт дорог

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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Украине не следует тратить деньги на ремонт городских дорог, так как ои все равно перейдут к русским, считает украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев. "В Луганской области до войны потратили сотни миллионов гривен в дороги, и полное отсутствие инженерно-фортификационных сооружений. Область потеряли за неделю. И по тем дорогам за сотни миллионов сейчас ездят российские оккупанты", — пожаловался Снегирев.Он отметил, что ремонт дорожного полотна обходится Украине в миллионы гривен, и призвал "не латать" дороги в нескольких десятках километров от линии боевого соприкосновения, куда "долетают КАБы (корректируемая авиационная бомба — прим. ред.)".6 мая Минобороны РФ сообщило, что российские военные освободили Соловьево в ДНР и Котляровку в Харьковской области. Накануне Минобороны сообщило об освобождении Очеретино, которое стратегически важно для российской армии.

https://1prime.ru/20240507/ukraina-847983210.html

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