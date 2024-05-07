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Все равно достанутся русским. На Украине сделали неожиданное предложение - 07.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Все равно достанутся русским. На Украине сделали неожиданное предложение
Все равно достанутся русским. На Украине сделали неожиданное предложение - 07.05.2024, ПРАЙМ
Все равно достанутся русским. На Украине сделали неожиданное предложение
Украине не следует тратить деньги на ремонт городских дорог, так как ои все равно перейдут к русским, считает украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев. | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T17:51+0300
2024-05-07T17:51+0300
спецоперация на украине
украина
дороги
ремонт
ремонт дорог
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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Украине не следует тратить деньги на ремонт городских дорог, так как ои все равно перейдут к русским, считает украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев. "В Луганской области до войны потратили сотни миллионов гривен в дороги, и полное отсутствие инженерно-фортификационных сооружений. Область потеряли за неделю. И по тем дорогам за сотни миллионов сейчас ездят российские оккупанты", — пожаловался Снегирев.Он отметил, что ремонт дорожного полотна обходится Украине в миллионы гривен, и призвал "не латать" дороги в нескольких десятках километров от линии боевого соприкосновения, куда "долетают КАБы (корректируемая авиационная бомба — прим. ред.)".6 мая Минобороны РФ сообщило, что российские военные освободили Соловьево в ДНР и Котляровку в Харьковской области. Накануне Минобороны сообщило об освобождении Очеретино, которое стратегически важно для российской армии.
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украина, дороги, ремонт, ремонт дорог
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, дороги, ремонт, ремонт дорог
17:51 07.05.2024
 
Все равно достанутся русским. На Украине сделали неожиданное предложение

На Украине предложили не тратить миллионы гривен на ремонт дорог

© Фото : Unsplash/Bogdan GerasymenkoКиев, Украина
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
© Фото : Unsplash/Bogdan Gerasymenko
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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Украине не следует тратить деньги на ремонт городских дорог, так как ои все равно перейдут к русским, считает украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев.
"В Луганской области до войны потратили сотни миллионов гривен в дороги, и полное отсутствие инженерно-фортификационных сооружений. Область потеряли за неделю. И по тем дорогам за сотни миллионов сейчас ездят российские оккупанты", — пожаловался Снегирев.
Он отметил, что ремонт дорожного полотна обходится Украине в миллионы гривен, и призвал "не латать" дороги в нескольких десятках километров от линии боевого соприкосновения, куда "долетают КАБы (корректируемая авиационная бомба — прим. ред.)".
6 мая Минобороны РФ сообщило, что российские военные освободили Соловьево в ДНР и Котляровку в Харьковской области. Накануне Минобороны сообщило об освобождении Очеретино, которое стратегически важно для российской армии.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАдорогиремонтремонт дорог
 
 
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