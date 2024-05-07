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В Испании признали преимущество РФ на Украине - 07.05.2024, ПРАЙМ
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В Испании признали преимущество РФ на Украине
В Испании признали преимущество РФ на Украине - 07.05.2024, ПРАЙМ
В Испании признали преимущество РФ на Украине
Ситуация на линии фронта благоприятствует России, при этом украинские войска испытывают нехватку личного состава и находятся в ожидании западной помощи, пишет... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T20:28+0300
2024-05-07T20:28+0300
спецоперация на украине
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МАДРИД, 7 мая — ПРАЙМ. Ситуация на линии фронта благоприятствует России, при этом украинские войска испытывают нехватку личного состава и находятся в ожидании западной помощи, пишет во вторник испанская газета Vanguardia. "В настоящее время, когда украинские войска недоукомплектованы и ожидают западной военной помощи, ситуация на линии фронта складывается в пользу русских, которые после провала прошлогоднего контрнаступления Киева завладели инициативой и перешли в наступление", — говорится в статье газеты, посвященной инаугурации президента РФ Владимира Путина. По словам издания, инаугурация знаменует начало недельной серии мероприятий, в ходе которых Путин сможет продемонстрирует миру свою силу. Особое внимание обращается на важность предстоящего ежегодного военного парада Победы. Владимир Путин официально вступил в должность во вторник. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет — до 2030 года.
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испания, украина, сво
Спецоперация на Украине, ИСПАНИЯ, УКРАИНА, СВО
20:28 07.05.2024
 
В Испании признали преимущество РФ на Украине

Vanguardia: ситуация на фронте в пользу России на фоне нехватки у Киева оружия

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МАДРИД, 7 мая — ПРАЙМ. Ситуация на линии фронта благоприятствует России, при этом украинские войска испытывают нехватку личного состава и находятся в ожидании западной помощи, пишет во вторник испанская газета Vanguardia.
"В настоящее время, когда украинские войска недоукомплектованы и ожидают западной военной помощи, ситуация на линии фронта складывается в пользу русских, которые после провала прошлогоднего контрнаступления Киева завладели инициативой и перешли в наступление", — говорится в статье газеты, посвященной инаугурации президента РФ Владимира Путина.
По словам издания, инаугурация знаменует начало недельной серии мероприятий, в ходе которых Путин сможет продемонстрирует миру свою силу. Особое внимание обращается на важность предстоящего ежегодного военного парада Победы.
Владимир Путин официально вступил в должность во вторник. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет — до 2030 года.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
Премьер Испании назвал ситуацию на Украине критической
16:26
 
Спецоперация на УкраинеИСПАНИЯУКРАИНАСВО
 
 
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