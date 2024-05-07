https://1prime.ru/20240507/ukraina-847987337.html
В Испании признали преимущество РФ на Украине
В Испании признали преимущество РФ на Украине - 07.05.2024, ПРАЙМ
В Испании признали преимущество РФ на Украине
Ситуация на линии фронта благоприятствует России, при этом украинские войска испытывают нехватку личного состава и находятся в ожидании западной помощи, пишет... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T20:28+0300
2024-05-07T20:28+0300
2024-05-07T20:28+0300
спецоперация на украине
испания
украина
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МАДРИД, 7 мая — ПРАЙМ. Ситуация на линии фронта благоприятствует России, при этом украинские войска испытывают нехватку личного состава и находятся в ожидании западной помощи, пишет во вторник испанская газета Vanguardia. "В настоящее время, когда украинские войска недоукомплектованы и ожидают западной военной помощи, ситуация на линии фронта складывается в пользу русских, которые после провала прошлогоднего контрнаступления Киева завладели инициативой и перешли в наступление", — говорится в статье газеты, посвященной инаугурации президента РФ Владимира Путина. По словам издания, инаугурация знаменует начало недельной серии мероприятий, в ходе которых Путин сможет продемонстрирует миру свою силу. Особое внимание обращается на важность предстоящего ежегодного военного парада Победы. Владимир Путин официально вступил в должность во вторник. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет — до 2030 года.
https://1prime.ru/20240507/ukraina-847979881.html
испания
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
испания, украина, сво
Спецоперация на Украине, ИСПАНИЯ, УКРАИНА, СВО
В Испании признали преимущество РФ на Украине
Vanguardia: ситуация на фронте в пользу России на фоне нехватки у Киева оружия
МАДРИД, 7 мая — ПРАЙМ.
Ситуация на линии фронта благоприятствует России, при этом украинские войска испытывают нехватку личного состава и находятся в ожидании западной помощи, пишет во вторник испанская газета Vanguardia
.
"В настоящее время, когда украинские войска недоукомплектованы и ожидают западной военной помощи, ситуация на линии фронта складывается в пользу русских, которые после провала прошлогоднего контрнаступления Киева завладели инициативой и перешли в наступление", — говорится в статье газеты, посвященной инаугурации президента РФ Владимира Путина.
По словам издания, инаугурация знаменует начало недельной серии мероприятий, в ходе которых Путин сможет продемонстрирует миру свою силу. Особое внимание обращается на важность предстоящего ежегодного военного парада Победы.
Владимир Путин официально вступил в должность во вторник. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет — до 2030 года.
Премьер Испании назвал ситуацию на Украине критической