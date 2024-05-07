https://1prime.ru/20240507/ukraina-847987337.html

В Испании признали преимущество РФ на Украине

В Испании признали преимущество РФ на Украине - 07.05.2024, ПРАЙМ

В Испании признали преимущество РФ на Украине

Ситуация на линии фронта благоприятствует России, при этом украинские войска испытывают нехватку личного состава и находятся в ожидании западной помощи, пишет... | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T20:28+0300

2024-05-07T20:28+0300

2024-05-07T20:28+0300

спецоперация на украине

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МАДРИД, 7 мая — ПРАЙМ. Ситуация на линии фронта благоприятствует России, при этом украинские войска испытывают нехватку личного состава и находятся в ожидании западной помощи, пишет во вторник испанская газета Vanguardia. "В настоящее время, когда украинские войска недоукомплектованы и ожидают западной военной помощи, ситуация на линии фронта складывается в пользу русских, которые после провала прошлогоднего контрнаступления Киева завладели инициативой и перешли в наступление", — говорится в статье газеты, посвященной инаугурации президента РФ Владимира Путина. По словам издания, инаугурация знаменует начало недельной серии мероприятий, в ходе которых Путин сможет продемонстрирует миру свою силу. Особое внимание обращается на важность предстоящего ежегодного военного парада Победы. Владимир Путин официально вступил в должность во вторник. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет — до 2030 года.

https://1prime.ru/20240507/ukraina-847979881.html

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