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Кеннеди-младший оценил ситуацию на Украине как "катастрофическую" - 07.05.2024, ПРАЙМ
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Кеннеди-младший оценил ситуацию на Украине как "катастрофическую"
Кеннеди-младший оценил ситуацию на Украине как "катастрофическую" - 07.05.2024, ПРАЙМ
Кеннеди-младший оценил ситуацию на Украине как "катастрофическую"
Нынешняя ситуация на Украине находится на грани "катастрофической эскалации", заявил во вторник американский политик Роберт Кеннеди-младший. | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T23:08+0300
2024-05-07T23:08+0300
спецоперация на украине
украина
роберт кеннеди - младший
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ВАШИНГТОН, 7 мая — ПРАЙМ. Нынешняя ситуация на Украине находится на грани "катастрофической эскалации", заявил во вторник американский политик Роберт Кеннеди-младший. "Ситуация на Украине находится на грани катастрофической эскалации. Имеют ли военные империалисты в Вашингтоне и их приспешники в Европе хоть какое-то представление об опасности, которой они подвергаются?", — написал Кеннеди-младший в своем посте, опубликованном в социальной сети Х. Политик объяснил свою позицию изложением хронологии недавних мировых событий, начиная с заявления премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона о допустимости ударов британским оружием ВСУ по России и заканчивая решением руководства РФ о проведении учений с применением тактического ядерного оружия. В комментариях под постом Кеннеди-младшего большинство пользователей выражали согласие с его точкой зрения. Некоторые из них указали на то, что США извлекают выгоду из конфликта между Украиной и Россией. Они отметили, что когда Украина будет разрушена, Вашингтон сможет заработать триллионы на её восстановлении. Другие пользователи были уверены, что у Москвы есть полное право на самозащиту от атак со стороны США и других сил, финансирующих эту опосредованную войну.
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украина, роберт кеннеди - младший, сво, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Роберт Кеннеди - младший, СВО, РОССИЯ
23:08 07.05.2024
 
Кеннеди-младший оценил ситуацию на Украине как "катастрофическую"

Кеннеди-младший: ситуация на Украине близка к "катастрофической эскалации"

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
© Фото : NATO
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ВАШИНГТОН, 7 мая — ПРАЙМ. Нынешняя ситуация на Украине находится на грани "катастрофической эскалации", заявил во вторник американский политик Роберт Кеннеди-младший.
"Ситуация на Украине находится на грани катастрофической эскалации. Имеют ли военные империалисты в Вашингтоне и их приспешники в Европе хоть какое-то представление об опасности, которой они подвергаются?", — написал Кеннеди-младший в своем посте, опубликованном в социальной сети Х.
Политик объяснил свою позицию изложением хронологии недавних мировых событий, начиная с заявления премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона о допустимости ударов британским оружием ВСУ по России и заканчивая решением руководства РФ о проведении учений с применением тактического ядерного оружия.
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
Все равно достанутся русским. На Украине сделали неожиданное предложение
17:51
В комментариях под постом Кеннеди-младшего большинство пользователей выражали согласие с его точкой зрения. Некоторые из них указали на то, что США извлекают выгоду из конфликта между Украиной и Россией. Они отметили, что когда Украина будет разрушена, Вашингтон сможет заработать триллионы на её восстановлении.
Другие пользователи были уверены, что у Москвы есть полное право на самозащиту от атак со стороны США и других сил, финансирующих эту опосредованную войну.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРоберт Кеннеди - младшийСВОРОССИЯ
 
 
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