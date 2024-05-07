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В США назвали условие для начала третьей мировой войны
В США назвали условие для начала третьей мировой войны - 07.05.2024, ПРАЙМ
В США назвали условие для начала третьей мировой войны
Вероятное появление американских военных на Украине может привести к третьей мировой войне. Таким мнением в социальной сети Х поделился американский миллиардер... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T09:44+0300
2024-05-07T09:44+0300
2024-05-07T09:44+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Вероятное появление американских военных на Украине может привести к третьей мировой войне. Таким мнением в социальной сети Х поделился американский миллиардер Дэвид Сакс."Неважно, сколько раз они повторят эту идею, мы не можем позволить нормализовать ее. Это приведет к третьей мировой войне", - написал Сакс.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРанее Хаким Джеффрис, лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США, не исключил участия вооруженных сил США в конфликте, указывая на вероятность поражения Киева.Тем не менее, президент США Джо Байден и представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявили, что отправка американских войск на Украину не планируется.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон также обсуждал возможность отправки войск на Украину, но отметил, что консенсус еще не достигнут. Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для Франции, а Служба внешней разведки России заявила, что французский контингент станет приоритетной целью российских военных.
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Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, Новости
В США назвали условие для начала третьей мировой войны
Сакс: участие США в конфликте на Украине приведет к третьей мировой войне
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ.
Вероятное появление американских военных на Украине может привести к третьей мировой войне. Таким мнением в социальной сети Х поделился
американский миллиардер Дэвид Сакс.
"Неважно, сколько раз они повторят эту идею, мы не можем позволить нормализовать ее. Это приведет к третьей мировой войне", - написал Сакс.
Ранее Хаким Джеффрис, лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США, не исключил участия вооруженных сил США в конфликте, указывая на вероятность поражения Киева.
Тем не менее, президент США Джо Байден и представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявили, что отправка американских войск на Украину не планируется.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон также обсуждал возможность отправки войск на Украину, но отметил, что консенсус еще не достигнут. Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для Франции, а Служба внешней разведки России заявила, что французский контингент станет приоритетной целью российских военных.
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