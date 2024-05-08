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Доллар не упадет: нефть начала подводить рубль - 08.05.2024, ПРАЙМ
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Доллар не упадет: нефть начала подводить рубль
Доллар не упадет: нефть начала подводить рубль - 08.05.2024, ПРАЙМ
Доллар не упадет: нефть начала подводить рубль
Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 1,3%, а аутсайдером... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T09:08+0300
2024-05-08T09:08+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
курсы валют
нефть
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 1,3%, а аутсайдером выступает рынок Японии. Исключение составляет рынок Южной Кореи, прибавляющий 0,3%. Фьючерсы на основные американские индексы, после незначительного роста днем ранее, сегодня с утра консолидируются под уровнями закрытия вторника. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь перешел к снижению, теряя 0,6% и торгуясь в районе 82,7 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию данных по промпроизводству в Германии и запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США.По итогам вторника индекс Мосбиржи снизился на 0,3%, закончив сессию в районе 3 427 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения преобладания продаж в российских акциях на фоне снижения цен на нефть и слабого спроса на риск на внешних фондовых площадках. В результате, индекс Мосбиржи продолжит коррекционное снижение и по итогам дня может закрепиться ниже 3 420 пунктов. В этом случае можно будет говорить об окончании формирования модели "двойная вершина" с целью дальнейшего снижения в районе 3 360 пунктов. Если же рынку удастся удержать позиции выше данной отметки, сохранятся шансы на возобновление роста и возвращение рынка к отметке 3 500 пунктов.На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль демонстрирует разнонаправленное движение по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.50 мск доллар и юань прибавляют 0,4% и 0,1%, поднявшись до 91,5 и 12,61 рубля соответственно, евро, напротив, снижается на 0,3%, торгуясь в районе 98,5 рубля. В ходе сессии не ожидаем существенного смещения национальной валюты с текущих позиций. При этом давление на рубль будет оказывать продолжающееся ухудшение ситуации в ценах на нефть, что способно привести к умеренному его ослаблению. Так, по итогам дня ожидаем, что пара доллар/рубль может подняться в район 91,7 рубля. При этом, на наш взгляд, в ближайшее время нижняя половина диапазона 90 – 95 рублей останется актуальной для американской валюты.
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4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, курсы валют, нефть
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Курсы валют, Нефть
09:08 08.05.2024
 

Доллар не упадет: нефть начала подводить рубль

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Богдан Зварич
Богдан Зварич
главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 1,3%, а аутсайдером выступает рынок Японии. Исключение составляет рынок Южной Кореи, прибавляющий 0,3%. Фьючерсы на основные американские индексы, после незначительного роста днем ранее, сегодня с утра консолидируются под уровнями закрытия вторника. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь перешел к снижению, теряя 0,6% и торгуясь в районе 82,7 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию данных по промпроизводству в Германии и запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США.
По итогам вторника индекс Мосбиржи снизился на 0,3%, закончив сессию в районе 3 427 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения преобладания продаж в российских акциях на фоне снижения цен на нефть и слабого спроса на риск на внешних фондовых площадках. В результате, индекс Мосбиржи продолжит коррекционное снижение и по итогам дня может закрепиться ниже 3 420 пунктов. В этом случае можно будет говорить об окончании формирования модели "двойная вершина" с целью дальнейшего снижения в районе 3 360 пунктов. Если же рынку удастся удержать позиции выше данной отметки, сохранятся шансы на возобновление роста и возвращение рынка к отметке 3 500 пунктов.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль демонстрирует разнонаправленное движение по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.50 мск доллар и юань прибавляют 0,4% и 0,1%, поднявшись до 91,5 и 12,61 рубля соответственно, евро, напротив, снижается на 0,3%, торгуясь в районе 98,5 рубля. В ходе сессии не ожидаем существенного смещения национальной валюты с текущих позиций. При этом давление на рубль будет оказывать продолжающееся ухудшение ситуации в ценах на нефть, что способно привести к умеренному его ослаблению. Так, по итогам дня ожидаем, что пара доллар/рубль может подняться в район 91,7 рубля. При этом, на наш взгляд, в ближайшее время нижняя половина диапазона 90 – 95 рублей останется актуальной для американской валюты.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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