https://1prime.ru/20240508/avto-847996602.html

Названа неожиданная замена Hyundai и Kia. И это не Solaris

Названа неожиданная замена Hyundai и Kia. И это не Solaris - 08.05.2024, ПРАЙМ

Названа неожиданная замена Hyundai и Kia. И это не Solaris

В России появится замена ушедшим Hyundai Santa Fe и Kia Sorento - "Москвич 8", сообщает "Автостат" со ссылкой на опрошенных экспертов. | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T10:54+0300

2024-05-08T10:54+0300

2024-05-08T10:54+0300

авто

kia

hyundai

москвич

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. В России появится замена ушедшим Hyundai Santa Fe и Kia Sorento - "Москвич 8", сообщает "Автостат" со ссылкой на опрошенных экспертов.Ранее завод "Москвич" заявлял о выходе на рынок семиместного кроссовера "Москвич 8". Появление автомобилей в продаже ожидается в конце 2024 года.Как заявил агентству руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин, новый "Москвич" станет аналогом ушедших с российского рынка Hyundai Santa Fe и Kia Sorento. В вопросе ценовой политики основными конкурентами российского авто станут, например, Chery Tiggo 7 PRO, Tiggo 8, добавил директор "Авилон Москвич" Дмитрий Макарычев.Раньше автомобили Hyundai и Kia, в том числе Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Rio X-Line и Hyundai Creta производились на заводе корейской компании в Санкт-петербурге, который работал с 2010 года. После начала спецоперации России на Украине предприятие в связи с уходом бренда приостановило производство. В 2024 году уже бывший завод Hyundai начал выпускать автомобили, но уже под брендом Solaris.

https://1prime.ru/20240413/solaris-847340041.html

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авто, kia, hyundai, москвич