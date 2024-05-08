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Названа неожиданная замена Hyundai и Kia. И это не Solaris - 08.05.2024, ПРАЙМ
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Названа неожиданная замена Hyundai и Kia. И это не Solaris
Названа неожиданная замена Hyundai и Kia. И это не Solaris - 08.05.2024, ПРАЙМ
Названа неожиданная замена Hyundai и Kia. И это не Solaris
В России появится замена ушедшим Hyundai Santa Fe и Kia Sorento - "Москвич 8", сообщает "Автостат" со ссылкой на опрошенных экспертов. | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T10:54+0300
2024-05-08T10:54+0300
авто
kia
hyundai
москвич
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. В России появится замена ушедшим Hyundai Santa Fe и Kia Sorento - "Москвич 8", сообщает "Автостат" со ссылкой на опрошенных экспертов.Ранее завод "Москвич" заявлял о выходе на рынок семиместного кроссовера "Москвич 8". Появление автомобилей в продаже ожидается в конце 2024 года.Как заявил агентству руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин, новый "Москвич" станет аналогом ушедших с российского рынка Hyundai Santa Fe и Kia Sorento. В вопросе ценовой политики основными конкурентами российского авто станут, например, Chery Tiggo 7 PRO, Tiggo 8, добавил директор "Авилон Москвич" Дмитрий Макарычев.Раньше автомобили Hyundai и Kia, в том числе Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Rio X-Line и Hyundai Creta производились на заводе корейской компании в Санкт-петербурге, который работал с 2010 года. После начала спецоперации России на Украине предприятие в связи с уходом бренда приостановило производство. В 2024 году уже бывший завод Hyundai начал выпускать автомобили, но уже под брендом Solaris.
https://1prime.ru/20240413/solaris-847340041.html
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авто, kia, hyundai, москвич
Авто, Kia, Hyundai, Москвич
10:54 08.05.2024
 
Названа неожиданная замена Hyundai и Kia. И это не Solaris

"Автостат": "Москвич 8" заменит ушедшие с российского рынка Hyundai Santa Fe и Kia Sorento

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. В России появится замена ушедшим Hyundai Santa Fe и Kia Sorento - "Москвич 8", сообщает "Автостат" со ссылкой на опрошенных экспертов.
Ранее завод "Москвич" заявлял о выходе на рынок семиместного кроссовера "Москвич 8". Появление автомобилей в продаже ожидается в конце 2024 года.
Как заявил агентству руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин, новый "Москвич" станет аналогом ушедших с российского рынка Hyundai Santa Fe и Kia Sorento.
В вопросе ценовой политики основными конкурентами российского авто станут, например, Chery Tiggo 7 PRO, Tiggo 8, добавил директор "Авилон Москвич" Дмитрий Макарычев.
Раньше автомобили Hyundai и Kia, в том числе Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Rio X-Line и Hyundai Creta производились на заводе корейской компании в Санкт-петербурге, который работал с 2010 года. После начала спецоперации России на Украине предприятие в связи с уходом бренда приостановило производство.
В 2024 году уже бывший завод Hyundai начал выпускать автомобили, но уже под брендом Solaris.
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Встряхнет наш рынок: какие сюрпризы скрывает авто от бывшего завода Hyundai
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АвтоKiaHyundaiМосквич
 
 
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