https://1prime.ru/20240508/avtomobili-847996752.html

Эксперт рассказал, в какие мифы верят российские автомобилисты

Эксперт рассказал, в какие мифы верят российские автомобилисты - 08.05.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, в какие мифы верят российские автомобилисты

Некоторые российские автомобилисты придерживаются нескольких убеждений, которые в реальности являются мифами, рассказал автмобильный эксперт Егор Васильев в... | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T10:55+0300

2024-05-08T10:55+0300

2024-05-08T11:06+0300

россия

авто

миф

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Некоторые российские автомобилисты придерживаются нескольких убеждений, которые в реальности являются мифами, рассказал автмобильный эксперт Егор Васильев в интервью "Российской газете".По словам эксперта, первый миф связан с тем, что антикор помогает предотвратить коррозию кузова машины. Однако это не совсем правда, так как сделанный на новой машине антикор увеличивает стойкость металла к коррозии, но при контакте, например, с сугробом защитная оболочка может нарушиться и спровоцировать появление коррозии. На старых автомобилях антикор лишь прячет проблему.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВторой миф, как отметил Васильев, заключается в отсутствии необходимости менять масло в коробке передач. Эксперт подчеркнул, что масло нужно менять каждые 40-50 тысяч километров для предотвращения поломок.Эксперт обратил внимание на третье заблуждение, согласно которому автомобиль с полным приводом прекрасно управляется на скользких покрытиях, но, по словам Васильева, полноприводные автомобили разгоняются сильнее моноприводных, что создает дополнительные риски в скользкую погоду.Очередное утверждение — нельзя резко поворачивать руль. В качестве комментария эксперт заявил, что иногда, при необходимости резкого объезда препятствия, так делать можно, но в этом случае нельзя задерживать руль в крайнем положении.Кроме того, Васильев упомянул веру некоторых автолюбителей в то, что женщины управляют машиной хуже мужчин. По его мнению, мужские водительские навыки более применимы в нештатных ситуациях, в то время как женщины лучше справляются с машиной в штатных.

https://1prime.ru/20240507/avto-847981723.html

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россия, авто, миф