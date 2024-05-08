https://1prime.ru/20240508/avtomobili-847996752.html
Эксперт рассказал, в какие мифы верят российские автомобилисты
Эксперт рассказал, в какие мифы верят российские автомобилисты - 08.05.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, в какие мифы верят российские автомобилисты
Некоторые российские автомобилисты придерживаются нескольких убеждений, которые в реальности являются мифами, рассказал автмобильный эксперт Егор Васильев в... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T10:55+0300
2024-05-08T10:55+0300
2024-05-08T11:06+0300
россия
авто
миф
https://cdnn.1prime.ru/img/83159/64/831596401_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a64e30f96385b595e59fa9073fe1646c.jpg
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Некоторые российские автомобилисты придерживаются нескольких убеждений, которые в реальности являются мифами, рассказал автмобильный эксперт Егор Васильев в интервью "Российской газете".По словам эксперта, первый миф связан с тем, что антикор помогает предотвратить коррозию кузова машины. Однако это не совсем правда, так как сделанный на новой машине антикор увеличивает стойкость металла к коррозии, но при контакте, например, с сугробом защитная оболочка может нарушиться и спровоцировать появление коррозии. На старых автомобилях антикор лишь прячет проблему.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВторой миф, как отметил Васильев, заключается в отсутствии необходимости менять масло в коробке передач. Эксперт подчеркнул, что масло нужно менять каждые 40-50 тысяч километров для предотвращения поломок.Эксперт обратил внимание на третье заблуждение, согласно которому автомобиль с полным приводом прекрасно управляется на скользких покрытиях, но, по словам Васильева, полноприводные автомобили разгоняются сильнее моноприводных, что создает дополнительные риски в скользкую погоду.Очередное утверждение — нельзя резко поворачивать руль. В качестве комментария эксперт заявил, что иногда, при необходимости резкого объезда препятствия, так делать можно, но в этом случае нельзя задерживать руль в крайнем положении.Кроме того, Васильев упомянул веру некоторых автолюбителей в то, что женщины управляют машиной хуже мужчин. По его мнению, мужские водительские навыки более применимы в нештатных ситуациях, в то время как женщины лучше справляются с машиной в штатных.
https://1prime.ru/20240507/avto-847981723.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83159/64/831596401_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_717b0b213a81f1ad1bd905864a8e530a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авто, миф
Эксперт рассказал, в какие мифы верят российские автомобилисты
"Российская газета": автоэксперт развеял мифы, в которые верят водители в России
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ.
Некоторые российские автомобилисты придерживаются нескольких убеждений, которые в реальности являются мифами, рассказал автмобильный эксперт Егор Васильев в интервью
"Российской газете".
По словам эксперта, первый миф связан с тем, что антикор помогает предотвратить коррозию кузова машины. Однако это не совсем правда, так как сделанный на новой машине антикор увеличивает стойкость металла к коррозии, но при контакте, например, с сугробом защитная оболочка может нарушиться и спровоцировать появление коррозии. На старых автомобилях антикор лишь прячет проблему.
Второй миф, как отметил Васильев, заключается в отсутствии необходимости менять масло в коробке передач. Эксперт подчеркнул, что масло нужно менять каждые 40-50 тысяч километров для предотвращения поломок.
Эксперт обратил внимание на третье заблуждение, согласно которому автомобиль с полным приводом прекрасно управляется на скользких покрытиях, но, по словам Васильева, полноприводные автомобили разгоняются сильнее моноприводных, что создает дополнительные риски в скользкую погоду.
Очередное утверждение — нельзя резко поворачивать руль. В качестве комментария эксперт заявил, что иногда, при необходимости резкого объезда препятствия, так делать можно, но в этом случае нельзя задерживать руль в крайнем положении.
Кроме того, Васильев упомянул веру некоторых автолюбителей в то, что женщины управляют машиной хуже мужчин. По его мнению, мужские водительские навыки более применимы в нештатных ситуациях, в то время как женщины лучше справляются с машиной в штатных.
Китайский посол заявил о неуклонном росте экспорта авто в Россию