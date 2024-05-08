https://1prime.ru/20240508/avtomobili-848011977.html

Россиянам рассказали, за сколько можно купить автомобили Solaris

Россиянам рассказали, за сколько можно купить автомобили Solaris - 08.05.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, за сколько можно купить автомобили Solaris

Дилеры существенно подняли цены на машины Solaris, теперь они заметно отличаются от опубликованных AGR Automotive Group прайс-листов, к тому же в шоурумах... | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T15:22+0300

2024-05-08T15:22+0300

2024-05-08T15:29+0300

россия

автодилеры

авто

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Дилеры существенно подняли цены на машины Solaris, теперь они заметно отличаются от опубликованных AGR Automotive Group прайс-листов, к тому же в шоурумах отсутствуют некоторые комплектации, рассказал корреспондент Autonews.ru.Так, отмечается, что в марте текущего года на российском автомобильном рынке появились машины нового отечественного бренда Solaris. Под этой маркой компания AGR Automotive Group реализует привычные российским автолюбителям модели Hyundai и Kia, которые собрали из оставшихся машинокомплектов на заводе в Санкт-Петербурге.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТолько в апреле AGR Automotive Group раскрыла цены на автомобили отечественного бренда, однако на тот момент они уже около месяца продавались в шоурумах и по отличным в большую сторону ценам.Так, отмечается, что в одном московском дилерском центре седаны Solaris HS (аналог Hyundai Solaris) в базовой версии стоит у дилера 2 150 000 рублей, в то время как официальные цены на такую модель стартуют от 2 019 000 рублей. При этом рекомендованная стоимость средней комплектации Solaris HS равна 2 025 000 рублей, однако дилеры продают их минимум за 2 350 000 рублей.Несмотря на заметное завышение автомобильными дилерами цен, россияне активно разбирают новые машины. Как рассказали в одном из шоурумов, автомобили разбирают моментально.Согласно данным материала, машины покупают настолько быстро, что во многих столичных шоурумах машин Solaris в базовой и средней комплектации практически не осталось.

https://1prime.ru/20240508/pyaterka-848001652.html

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россия, автодилеры, авто