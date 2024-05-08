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Юбилейный саммит ЕАЭС с участием Путина. Трансляция - 08.05.2024, ПРАЙМ
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Юбилейный саммит ЕАЭС с участием Путина. Трансляция
Юбилейный саммит ЕАЭС с участием Путина. Трансляция - 08.05.2024, ПРАЙМ
Юбилейный саммит ЕАЭС с участием Путина. Трансляция
В Москве проходит саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с участием президента России. Это первая международная встреча на новом, пятом президентском... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T17:00+0300
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еаэс
владимир путин
никол пашинян
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. В Москве проходит саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с участием президента России. Это первая международная встреча на новом, пятом президентском сроке Владимира Путина. На мероприятие приедут президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии. Председательствовать будет премьер-министр Армении Никол Пашинян. К встрече лидеров ЕАЭС в расширенном составе также присоединятся президенты Узбекистана и Кубы, которые являются государствами-наблюдателями при Евразийском союзе. Многие из гостей будут присутствовать 9 мая на параде Победы. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, не будут присутствовать на параде только Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев, который в этот день дома участвует в торжественном мероприятии памяти его отца - Гейдара Алиева.
ПРАЙМ
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LIVE: Путин на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета
LIVE: Путин на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета
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еаэс, владимир путин, никол пашинян, видео
ЕАЭС, Владимир Путин, Никол Пашинян
Юбилейный саммит ЕАЭС с участием Путина. Трансляция
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. В Москве проходит саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с участием президента России. Это первая международная встреча на новом, пятом президентском сроке Владимира Путина.
2024-05-08T17:00+0300
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17:00 08.05.2024 (обновлено: 17:02 08.05.2024)
 
Юбилейный саммит ЕАЭС с участием Путина. Трансляция

В Москве проходит саммит ЕАЭС с участием Владимира Путина и Никола Пашиняна

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. В Москве проходит саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с участием президента России. Это первая международная встреча на новом, пятом президентском сроке Владимира Путина.
На мероприятие приедут президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии. Председательствовать будет премьер-министр Армении Никол Пашинян. К встрече лидеров ЕАЭС в расширенном составе также присоединятся президенты Узбекистана и Кубы, которые являются государствами-наблюдателями при Евразийском союзе.
Многие из гостей будут присутствовать 9 мая на параде Победы. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, не будут присутствовать на параде только Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев, который в этот день дома участвует в торжественном мероприятии памяти его отца - Гейдара Алиева.
 
ЕАЭСВладимир ПутинНикол Пашинян
 
 
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