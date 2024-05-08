https://1prime.ru/20240508/eaes-848019979.html

Путин заявил о двукратном росте ВВП стран ЕАЭС за 10 лет

Путин заявил о двукратном росте ВВП стран ЕАЭС за 10 лет - 08.05.2024, ПРАЙМ

Путин заявил о двукратном росте ВВП стран ЕАЭС за 10 лет

Совокупный ВВП стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличился с 1,6 до 2,5 триллионов долларов за десять лет, сообщил президент России Владимир... | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T17:19+0300

2024-05-08T17:19+0300

2024-05-08T17:47+0300

экономика

еаэс

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/08/848021346_0:302:3103:2047_1920x0_80_0_0_f5ac5a7603e606a3416eba904c075c47.jpg

МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Совокупный ВВП стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличился с 1,6 до 2,5 триллионов долларов за десять лет, сообщил президент России Владимир Путин. "Экономические показатели говорят сами за себя. За десять лет совокупный ВВП государств Евразийского союза по имеющимся оценкам увеличился с 1,6 до 2,5 триллионов долларов", — сказал Путин. Он отметил также, что товарооборот с третьими странами вырос на 60% — с 579 до 923 миллиардов долларов.Путин подчеркнул, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) за прошедшие 10 лет утвердился как самодостаточная и динамичная интеграционная структура. Союз обеспечивает стабильный рост и развитие региона и способствует повышению качества жизни.Встреча лидеров ЕАЭС приурочена к 10-летию подписания договора об учреждении союза.

https://1prime.ru/20240424/eaes-847654109.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

еаэс, владимир путин