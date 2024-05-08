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Путин заявил о двукратном росте ВВП стран ЕАЭС за 10 лет
Путин заявил о двукратном росте ВВП стран ЕАЭС за 10 лет - 08.05.2024, ПРАЙМ
Путин заявил о двукратном росте ВВП стран ЕАЭС за 10 лет
Совокупный ВВП стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличился с 1,6 до 2,5 триллионов долларов за десять лет, сообщил президент России Владимир... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T17:19+0300
2024-05-08T17:19+0300
2024-05-08T17:47+0300
экономика
еаэс
владимир путин
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Совокупный ВВП стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличился с 1,6 до 2,5 триллионов долларов за десять лет, сообщил президент России Владимир Путин. "Экономические показатели говорят сами за себя. За десять лет совокупный ВВП государств Евразийского союза по имеющимся оценкам увеличился с 1,6 до 2,5 триллионов долларов", — сказал Путин. Он отметил также, что товарооборот с третьими странами вырос на 60% — с 579 до 923 миллиардов долларов.Путин подчеркнул, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) за прошедшие 10 лет утвердился как самодостаточная и динамичная интеграционная структура. Союз обеспечивает стабильный рост и развитие региона и способствует повышению качества жизни.Встреча лидеров ЕАЭС приурочена к 10-летию подписания договора об учреждении союза.
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еаэс, владимир путин
Экономика, ЕАЭС, Владимир Путин
Путин заявил о двукратном росте ВВП стран ЕАЭС за 10 лет
Путин: за 10 лет совокупный ВВП стран ЕАЭС увеличился с 1,6 до 2,5 трлн долларов
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Совокупный ВВП стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличился с 1,6 до 2,5 триллионов долларов за десять лет, сообщил президент России Владимир Путин.
"Экономические показатели говорят сами за себя. За десять лет совокупный ВВП государств Евразийского союза по имеющимся оценкам увеличился с 1,6 до 2,5 триллионов долларов", — сказал Путин.
Он отметил также, что товарооборот с третьими странами вырос на 60% — с 579 до 923 миллиардов долларов.
Путин подчеркнул, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) за прошедшие 10 лет утвердился как самодостаточная и динамичная интеграционная структура. Союз обеспечивает стабильный рост и развитие региона и способствует повышению качества жизни.
Встреча лидеров ЕАЭС приурочена к 10-летию подписания договора об учреждении союза.
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