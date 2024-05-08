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Лукашенко рассказал о развитии ЕАЭС вопреки влиянию извне - 08.05.2024, ПРАЙМ
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Лукашенко рассказал о развитии ЕАЭС вопреки влиянию извне
Лукашенко рассказал о развитии ЕАЭС вопреки влиянию извне - 08.05.2024, ПРАЙМ
Лукашенко рассказал о развитии ЕАЭС вопреки влиянию извне
Страны ЕАЭС развиваются вопреки попыткам оппонентов изолировать их от премиальных рынков и передовых технологий, заявил президент Белоруссии Александр... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T19:44+0300
2024-05-08T19:44+0300
экономика
александр лукашенко
еаэс
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МОСКВА, 8 мая – ПРАЙМ. Страны ЕАЭС развиваются вопреки попыткам оппонентов изолировать их от премиальных рынков и передовых технологий, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Наши геополитические оппоненты пытаются изолировать нас от передовых технологий и премиальных рынков, сдержать наше развитие. Но, несмотря на это, мы планомерно продвигаемся вперед", — сказал Лукашенко на саммите ЕАЭС в Москве.Лукашенко призвал активнее развивать сотрудничество со странами Африки, так как они "испытывает потребность в широком перечне товаров, работ, услуг и технологий, которые производят страны ЕАЭС". Он добавил, что также огромные преимущества открывает для членов ЕАЭС параллельное участие стран союза и партнеров по СНГ в ШОС и БРИКС.8 мая в Москве проходит юбилейный саммит Евразийского экономического союза. Заседание приурочено к десятилетию со дня подписания Договора о ЕАЭС. который был принят в Астане 29 мая 2014 года.
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александр лукашенко, еаэс
Экономика, Александр Лукашенко, ЕАЭС
19:44 08.05.2024
 
Лукашенко рассказал о развитии ЕАЭС вопреки влиянию извне

Лукашенко: ЕАЭС развиваются вопреки попыткам изолировать от технологий и рынков

© POOL | Перейти в медиабанкВстреча президентов России и Белоруссии с космонавтами 21-й экспедиции на МКС
Встреча президентов России и Белоруссии с космонавтами 21-й экспедиции на МКС
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МОСКВА, 8 мая – ПРАЙМ. Страны ЕАЭС развиваются вопреки попыткам оппонентов изолировать их от премиальных рынков и передовых технологий, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Наши геополитические оппоненты пытаются изолировать нас от передовых технологий и премиальных рынков, сдержать наше развитие. Но, несмотря на это, мы планомерно продвигаемся вперед", — сказал Лукашенко на саммите ЕАЭС в Москве.
Лукашенко призвал активнее развивать сотрудничество со странами Африки, так как они "испытывает потребность в широком перечне товаров, работ, услуг и технологий, которые производят страны ЕАЭС". Он добавил, что также огромные преимущества открывает для членов ЕАЭС параллельное участие стран союза и партнеров по СНГ в ШОС и БРИКС.
8 мая в Москве проходит юбилейный саммит Евразийского экономического союза. Заседание приурочено к десятилетию со дня подписания Договора о ЕАЭС. который был принят в Астане 29 мая 2014 года.
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ЭкономикаАлександр ЛукашенкоЕАЭС
 
 
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