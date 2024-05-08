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Лукашенко рассказал о развитии ЕАЭС вопреки влиянию извне

Лукашенко рассказал о развитии ЕАЭС вопреки влиянию извне - 08.05.2024, ПРАЙМ

Лукашенко рассказал о развитии ЕАЭС вопреки влиянию извне

Страны ЕАЭС развиваются вопреки попыткам оппонентов изолировать их от премиальных рынков и передовых технологий, заявил президент Белоруссии Александр... | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T19:44+0300

2024-05-08T19:44+0300

2024-05-08T19:44+0300

экономика

александр лукашенко

еаэс

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МОСКВА, 8 мая – ПРАЙМ. Страны ЕАЭС развиваются вопреки попыткам оппонентов изолировать их от премиальных рынков и передовых технологий, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Наши геополитические оппоненты пытаются изолировать нас от передовых технологий и премиальных рынков, сдержать наше развитие. Но, несмотря на это, мы планомерно продвигаемся вперед", — сказал Лукашенко на саммите ЕАЭС в Москве.Лукашенко призвал активнее развивать сотрудничество со странами Африки, так как они "испытывает потребность в широком перечне товаров, работ, услуг и технологий, которые производят страны ЕАЭС". Он добавил, что также огромные преимущества открывает для членов ЕАЭС параллельное участие стран союза и партнеров по СНГ в ШОС и БРИКС.8 мая в Москве проходит юбилейный саммит Евразийского экономического союза. Заседание приурочено к десятилетию со дня подписания Договора о ЕАЭС. который был принят в Астане 29 мая 2014 года.

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александр лукашенко, еаэс