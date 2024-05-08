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"Черное зерно". Украинцы придумали, как при конфликте не платить налоги
"Черное зерно". Украинцы придумали, как при конфликте не платить налоги - 08.05.2024, ПРАЙМ
"Черное зерно". Украинцы придумали, как при конфликте не платить налоги
Украинские предприятия используют военный конфликт для уклонения от налогов, особенно в сельском хозяйстве, пишет британское издание The Economist. | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T12:20+0300
2024-05-08T12:20+0300
2024-05-08T12:35+0300
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Украинские предприятия используют военный конфликт для уклонения от налогов, особенно в сельском хозяйстве, пишет британское издание The Economist.Как отмечается в публикации, разрушения, вызванные конфликтом, привели к снижению налоговых поступлений. Предприятия страны используют сложившийся в стране хаос для оптимизации налогов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОколо 6,5 миллиона украинцев покинули страну, что привело к сокращению внутреннего продовольственного рынка.Россия наносит удары по транспортной инфраструктуре, зернохранилищам и сельскохозяйственным коммуникациям — это ведет к росту затрат.В условиях конфликта украинские фермеры получили новые возможности уклоняться от налогов, особенно путем обхода контроля за движением капитала. Посредниками в схемах вывода денег за границу с применением подложной отчетности выступают нечистоплотные финансисты, устраивая всю логистику за комиссию в 2% прибыли.Депутат Марьян Заблоцкий, который расследовал эту проблему, считает, что за последние два года из страны в схемах с "черным зерном" утекло более трех миллиардов долларов — а другие оценки предполагают, что эта цифра может быть еще выше.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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украина, зерно, налогообложение
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, зерно, налогообложение
"Черное зерно". Украинцы придумали, как при конфликте не платить налоги
The Economist: фермеры на Украине пользуются конфликтом, чтобы не платить налоги
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ.
Украинские предприятия используют военный конфликт для уклонения от налогов, особенно в сельском хозяйстве, пишет британское издание The Economist
.
Как отмечается в публикации, разрушения, вызванные конфликтом, привели к снижению налоговых поступлений. Предприятия страны используют сложившийся в стране хаос для оптимизации налогов.
Около 6,5 миллиона украинцев покинули страну, что привело к сокращению внутреннего продовольственного рынка.
Россия наносит удары по транспортной инфраструктуре, зернохранилищам и сельскохозяйственным коммуникациям — это ведет к росту затрат.
В условиях конфликта украинские фермеры получили новые возможности уклоняться от налогов, особенно путем обхода контроля за движением капитала. Посредниками в схемах вывода денег за границу с применением подложной отчетности выступают нечистоплотные финансисты, устраивая всю логистику за комиссию в 2% прибыли.
Депутат Марьян Заблоцкий, который расследовал эту проблему, считает, что за последние два года из страны в схемах с "черным зерном" утекло более трех миллиардов долларов — а другие оценки предполагают, что эта цифра может быть еще выше.
Украина стала экспортировать неожиданно много зерна, пишет СМИ