https://1prime.ru/20240508/frantsiya-848021037.html

"Это перелом": ситуация на Украине вызвала панику во Франции

"Это перелом": ситуация на Украине вызвала панику во Франции - 08.05.2024, ПРАЙМ

"Это перелом": ситуация на Украине вызвала панику во Франции

Франция должна выйти из НАТО из-за риска отправки военных на Украину, написал в соцсети Х лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T17:44+0300

2024-05-08T17:44+0300

2024-05-08T17:44+0300

спецоперация на украине

флориан филиппо

украина

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Франция должна выйти из НАТО из-за риска отправки военных на Украину, написал в соцсети Х лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.Ранее президент страны Эммануэль Макрон заявлял, что в зону СВО направят западный военный контингент, если Россия прорвет линию фронта и Украина попросит помощи."Благодаря тому, что Макрон каждое четвертое утро грозился отправить войска на Украину, ему поверили на слово, и слухи раздуваются! <…> Куда мы идем?! Срочно нужно выходить из НАТО и защищать Мир!", - отметил Филиппо.Французский политик напомнил, что об отправке своих военных на Украину уже заговорила Польша, а Великобритания вообще объявила, что ВСУ могут наносить удары по России британскими ракетами.Ранее Минобороны России объявило о начале подготовки к учениям, на которых ВС РФ отработают практическое применение тактического ядерного оружия. Как отмечал официальный презставитель Кремля Дмитрий Песков, объявленные учения связаны с недавними заявлениями западных политиков.

https://1prime.ru/20240504/voyska-847912553.html

украина

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флориан филиппо, украина