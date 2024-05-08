https://1prime.ru/20240508/frantsiya-848021037.html
"Это перелом": ситуация на Украине вызвала панику во Франции
"Это перелом": ситуация на Украине вызвала панику во Франции - 08.05.2024, ПРАЙМ
"Это перелом": ситуация на Украине вызвала панику во Франции
Франция должна выйти из НАТО из-за риска отправки военных на Украину, написал в соцсети Х лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T17:44+0300
2024-05-08T17:44+0300
2024-05-08T17:44+0300
спецоперация на украине
флориан филиппо
украина
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Франция должна выйти из НАТО из-за риска отправки военных на Украину, написал в соцсети Х лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.Ранее президент страны Эммануэль Макрон заявлял, что в зону СВО направят западный военный контингент, если Россия прорвет линию фронта и Украина попросит помощи."Благодаря тому, что Макрон каждое четвертое утро грозился отправить войска на Украину, ему поверили на слово, и слухи раздуваются! <…> Куда мы идем?! Срочно нужно выходить из НАТО и защищать Мир!", - отметил Филиппо.Французский политик напомнил, что об отправке своих военных на Украину уже заговорила Польша, а Великобритания вообще объявила, что ВСУ могут наносить удары по России британскими ракетами.Ранее Минобороны России объявило о начале подготовки к учениям, на которых ВС РФ отработают практическое применение тактического ядерного оружия. Как отмечал официальный презставитель Кремля Дмитрий Песков, объявленные учения связаны с недавними заявлениями западных политиков.
https://1prime.ru/20240504/voyska-847912553.html
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флориан филиппо, украина
Спецоперация на Украине, Флориан Филиппо, УКРАИНА
"Это перелом": ситуация на Украине вызвала панику во Франции
Филиппо призвал выйти из НАТО из-за разговоров об отправке войск на Украину
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ.
Франция должна выйти из НАТО из-за риска отправки военных на Украину, написал в соцсети Х
лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Ранее президент страны Эммануэль Макрон заявлял, что в зону СВО направят западный военный контингент, если Россия прорвет линию фронта и Украина попросит помощи.
"Благодаря тому, что Макрон каждое четвертое утро грозился отправить войска на Украину, ему поверили на слово, и слухи раздуваются! <…> Куда мы идем?! Срочно нужно выходить из НАТО и защищать Мир!", - отметил Филиппо.
Французский политик напомнил, что об отправке своих военных на Украину уже заговорила Польша, а Великобритания вообще объявила, что ВСУ могут наносить удары по России британскими ракетами.
Ранее Минобороны России объявило о начале подготовки к учениям, на которых ВС РФ отработают практическое применение тактического ядерного оружия. Как отмечал официальный презставитель Кремля Дмитрий Песков, объявленные учения связаны с недавними заявлениями западных политиков.
"Это будет война". Во Франции высказались об отправке войск на Украину