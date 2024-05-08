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Коренные американцы оказались под угрозой из-за запрета на уран из России

Коренные американцы оказались под угрозой из-за запрета на уран из России - 08.05.2024, ПРАЙМ

Коренные американцы оказались под угрозой из-за запрета на уран из России

Индейцы американского племени навахо выступили против намерений властей нарастить добычу урана на их землях, чтобы заместить импорт из России, говорится в... | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T13:05+0300

2024-05-08T13:05+0300

2024-05-08T13:18+0300

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ВАШИНГТОН, 8 мая - ПРАЙМ. Индейцы американского племени навахо выступили против намерений властей нарастить добычу урана на их землях, чтобы заместить импорт из России, говорится в заявлении главы племени Буу Ныгрена.Президент племени подписал резолюция к главе американского государства Джо Байдену, где он призывает запретить добычу и транспортировку урана из-за угроз для здоровья людей и экологии."Наш народ навахо, земля и вода очень ценны для нас, и мы остаемся непоколебимы в своей позиции в отношении урана <…> Сегодня, объединившись, мы посылаем мощный сигнал Вашингтону: остановить добычу урана на землях навахо", — сказано в документе.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНавахо - самое крупное индейское племя в США, которое занимает обширные территории в штатах Аризона, Нью-Мексико и Юта. Количество официально зарегистрированных представителей навахо составляет около 400 тысяч человек.Местные производители готовы транспортировать урановую руду для переработки из шахты в Аризоне через земли, принадлежащие навахо, на юг Юты, следует из данных американских СМИ.Ранее Сенат США одобрил законопроект о запрете импорта российского урана, но власти смогут продолжить его закупки до 2028 года, если не найдут альтернативные источники.В последние годы добыча урана в США существенно сократилась, поэтому стране необходимы новые источники топлива для поддержания работы атомных реакторов. Сейчас около 20 процентов ядерного топлива для атомной энергетики в США импортируется из России.

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сша, уран, добыча, новости, россия