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Глава Казахстана призвал создать единый безбарьерный рынок ЕАЭС

Глава Казахстана призвал создать единый безбарьерный рынок ЕАЭС - 08.05.2024, ПРАЙМ

Глава Казахстана призвал создать единый безбарьерный рынок ЕАЭС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите ЕАЭС в Москве заявил, что Союзу необходимо создать единый безбарьерный внутренний рынок и устранить практику | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T20:35+0300

2024-05-08T20:35+0300

2024-05-08T20:35+0300

экономика

казахстан

еаэс

касым-жомарт токаев

логистика

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МОСКВА, 8 мая – ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите ЕАЭС в Москве заявил, что Союзу необходимо создать единый безбарьерный внутренний рынок и устранить практику применения скрытых ограничений. "Нам необходимо создать действительно единый и системно функционирующий, безбарьерный внутренний рынок. Важно полностью устранить практику применения скрытых ограничений, так называемых точечных решений и какого-либо ручного управления. Это должно стать безусловным приоритетов работы Евразийской экономической комиссии", - заявил глава государства. Токаев добавил, что важно создать "бесшовную" логистику в рамках ЕАЭС путем гармонизации тарифной политики и таможенных процедур, а также создания единого евразийского цифрового коридора. Он предложил внедрить удаленную проверку сопроводительных документов к товарам при помощи QR-кодов и взаимного признания цифровых документов.Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — это международное интеграционное экономическое объединение, в которое входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. ЕАЭС создан 1 января 2015 года и является одним из крупнейших экономических объединений со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Лидеры ЕАЭС встретятся, чтобы отметить 10-летие подписания договора об учреждении союза.

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казахстан, еаэс, касым-жомарт токаев, логистика