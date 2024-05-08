https://1prime.ru/20240508/konditsioner--847998114.html
Названы три главные ошибки водителя, которые убивают кондиционер
Названы три главные ошибки водителя, которые убивают кондиционер - 08.05.2024, ПРАЙМ
Названы три главные ошибки водителя, которые убивают кондиционер
Большинство современных автомобилей оснащены кондиционером, однако они часто выходят из строя. Причины этого назвал портал naavtotrasse.ru. | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T11:23+0300
2024-05-08T11:23+0300
2024-05-08T11:23+0300
авто
кондиционер
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Большинство современных автомобилей оснащены кондиционером, однако они часто выходят из строя. Причины этого назвал портал naavtotrasse.ru.Основная причина - автовладельцы забывают проводить регулярное техническое обслуживание системы вентиляции и кондиционера, включающее дозаправку хладагент, чистку радиатора и продувку воздуховодов. А также экономят на замене салонного фильтра.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВключать кондиционер необходимо даже в холодное время года. И делать это следует по меньшей мере два-три раза в неделю, чтобы его внутренние детали получили необходимую смазку.Еще один важный аспект, который нужно учитывать, - это контроль уровня хладагента. Его необходимо проверять хотя бы раз в 12 месяцев на станции техобслуживания для проверки герметичности системы и заправки кондиционера.Ранее стало известно, что Lada Granta без кондиционера остается самым бюджетным седаном в России. Новая машина в исполнении Standart обойдется в 700 тысяч рублей. Более продвинутая версия – минимум в 800 тысяч. Автокондиционер по сути похож на бытовой холодильник. Его главный принцип действия основан на возможности веществ забирать и отдавать тепло со сменой агрегатного состояния. Компрессор нагнетает хладагент – агрегат создает давление, из-за которого фреон начинает двигаться по каналам.
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авто, кондиционер
Названы три главные ошибки водителя, которые убивают кондиционер
naavtotrasse.ru: три главные ошибки водителя, которые ломают кондиционер
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ.
Большинство современных автомобилей оснащены кондиционером, однако они часто выходят из строя. Причины этого назвал портал naavtotrasse.ru
.
Основная причина - автовладельцы забывают проводить регулярное техническое обслуживание системы вентиляции и кондиционера, включающее дозаправку хладагент, чистку радиатора и продувку воздуховодов. А также экономят на замене салонного фильтра.
Включать кондиционер необходимо даже в холодное время года. И делать это следует по меньшей мере два-три раза в неделю, чтобы его внутренние детали получили необходимую смазку.
Еще один важный аспект, который нужно учитывать, - это контроль уровня хладагента. Его необходимо проверять хотя бы раз в 12 месяцев на станции техобслуживания для проверки герметичности системы и заправки кондиционера.
Ранее стало известно, что Lada Granta без кондиционера остается самым бюджетным седаном в России. Новая машина в исполнении Standart обойдется в 700 тысяч рублей. Более продвинутая версия – минимум в 800 тысяч.
Автокондиционер по сути похож на бытовой холодильник. Его главный принцип действия основан на возможности веществ забирать и отдавать тепло со сменой агрегатного состояния. Компрессор нагнетает хладагент – агрегат создает давление, из-за которого фреон начинает двигаться по каналам.
Автоинструктор рассказал, как водители убивают "автомат" на парковке