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Общий объем кредитов россиян превысил 36 триллионов рублей, пишет СМИ

Общий объем кредитов россиян превысил 36 триллионов рублей, пишет СМИ - 08.05.2024, ПРАЙМ

Общий объем кредитов россиян превысил 36 триллионов рублей, пишет СМИ

Общий объем кредитов россиян впервые превысил 36 триллионов рублей, пишут "Известия" со ссылкой на статистику Банка России. | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T09:54+0300

2024-05-08T09:54+0300

2024-05-08T10:00+0300

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кредит

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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Общий объем кредитов россиян впервые превысил 36 триллионов рублей, пишут "Известия" со ссылкой на статистику Банка России.Рост портфеля замедлился после повышения ключевой ставки до 16% в декабре 2023 года. Однако уже в марте он снова вырос на значительные 600 миллиардов рублей. Совокупный кредитный портфель граждан достиг пятой части ВВП России.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечается, спрос на кредиты связан с высокой потребительской активностью и адаптацией россиян к текущей макроэкономической ситуации.В этих условиях сохраняются риски закредитованности граждан сохраняются, регулятор ужесточает нормативы выдачи ссуд, отмечается в публикации.Как указывают финансовые аналитики, к марту стало очевидно, что ЦБ завершил цикл поднятия ключевой ставки, но еще не готов ее снижать. Ситуация стабилизировалась, и россияне еще повысили кредитную активность.Эксперты прогнозируют, что динамика роста совокупного кредитного портфеля замедлится, объемы выдачи ипотеки увеличатся на 10-13%, а необеспеченных кредитов - на 7-10%.

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