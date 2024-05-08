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Общий объем кредитов россиян превысил 36 триллионов рублей, пишет СМИ
Общий объем кредитов россиян превысил 36 триллионов рублей, пишет СМИ - 08.05.2024, ПРАЙМ
Общий объем кредитов россиян превысил 36 триллионов рублей, пишет СМИ
Общий объем кредитов россиян впервые превысил 36 триллионов рублей, пишут "Известия" со ссылкой на статистику Банка России. | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T09:54+0300
2024-05-08T09:54+0300
2024-05-08T10:00+0300
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Общий объем кредитов россиян впервые превысил 36 триллионов рублей, пишут "Известия" со ссылкой на статистику Банка России.Рост портфеля замедлился после повышения ключевой ставки до 16% в декабре 2023 года. Однако уже в марте он снова вырос на значительные 600 миллиардов рублей. Совокупный кредитный портфель граждан достиг пятой части ВВП России.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечается, спрос на кредиты связан с высокой потребительской активностью и адаптацией россиян к текущей макроэкономической ситуации.В этих условиях сохраняются риски закредитованности граждан сохраняются, регулятор ужесточает нормативы выдачи ссуд, отмечается в публикации.Как указывают финансовые аналитики, к марту стало очевидно, что ЦБ завершил цикл поднятия ключевой ставки, но еще не готов ее снижать. Ситуация стабилизировалась, и россияне еще повысили кредитную активность.Эксперты прогнозируют, что динамика роста совокупного кредитного портфеля замедлится, объемы выдачи ипотеки увеличатся на 10-13%, а необеспеченных кредитов - на 7-10%.
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банки, банк россии, кредит
Экономика, Банки, Банк России, кредит
Общий объем кредитов россиян превысил 36 триллионов рублей, пишет СМИ
"Известия": кредитный портфель россиян растет даже при высокой ставке
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ.
Общий объем кредитов россиян впервые превысил 36 триллионов рублей, пишут "Известия"
со ссылкой на статистику Банка России.
Рост портфеля замедлился после повышения ключевой ставки до 16% в декабре 2023 года. Однако уже в марте он снова вырос на значительные 600 миллиардов рублей. Совокупный кредитный портфель граждан достиг пятой части ВВП России.
Как отмечается, спрос на кредиты связан с высокой потребительской активностью и адаптацией россиян к текущей макроэкономической ситуации.
В этих условиях сохраняются риски закредитованности граждан сохраняются, регулятор ужесточает нормативы выдачи ссуд, отмечается в публикации.
Как указывают финансовые аналитики, к марту стало очевидно, что ЦБ завершил цикл поднятия ключевой ставки, но еще не готов ее снижать. Ситуация стабилизировалась, и россияне еще повысили кредитную активность.
Эксперты прогнозируют, что динамика роста совокупного кредитного портфеля замедлится, объемы выдачи ипотеки увеличатся на 10-13%, а необеспеченных кредитов - на 7-10%.
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