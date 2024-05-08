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Хозяевам квартир объяснили, почему съемщика нельзя выгнать одним днем
Хозяевам квартир объяснили, почему съемщика нельзя выгнать одним днем - 08.05.2024, ПРАЙМ
Хозяевам квартир объяснили, почему съемщика нельзя выгнать одним днем
Если арендатор нарушает условия договора, владелец квартиры может потребовать расторгнуть договор досрочно. Но сделать это только по желанию нельзя, должна быть | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T06:06+0300
2024-05-08T06:06+0300
2024-05-08T06:06+0300
договор аренды
аренда жилья
квартиры
роскачество
игорь поздняков
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МОСКВА, 8 мая – ПРАЙМ. Если арендатор нарушает условия договора, владелец квартиры может потребовать расторгнуть договор досрочно. Но сделать это только по желанию нельзя, должна быть веская причина из числа перечисленных в законе, рассказал агентству "Прайм" директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.В правовое поле ситуация аренды (найма) квартиры попадает лишь в том случае, если заключен официальный договор, который закрепляет права и обязанности сторон. Если такой документ есть, обе стороны могут рассчитывать на защиту закона. Обращаясь в суд, они с большей вероятностью докажут свою правоту.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВсе прочие ситуации с устными договоренностями не сработают. Поэтому, чтобы защитить свои права и не остаться на улице (или не потерять квартиру в жилом состоянии, если вы владелец), договор обязательно нужно подписывать, а в некоторых случаях и регистрировать."Но даже если договор есть, расторгнуть его в одностороннем порядке и одномоментно нельзя. Это правило защищает владельца от жильцов, которые съезжают через три дня, оставив разгромленную квартиру, а квартирантов — от произвола собственника, нашедшего более выгодное предложение", - рассказал Поздняков.Согласно действующему законодательству, наниматель имеет право расторгнуть договор в любое время, но с обязательным письменным предупреждением наймодателя за три месяца. Если одна из сторон нарушает условия договора, положения закона, наносит вред имуществу, договор можно расторгнуть досрочно в судебном порядке. Так, в ст. 687 Гражданского кодекса РФ перечисляются причины, по которым наймодатель может расторгнуть договор досрочно:Но даже в этих случаях арендодатель не может расторгнуть договор в один день. Ему следует обратиться с исковым заявлением в суд и требовать расторжения. Также рассматривается вопрос о расторжении договора по требованию любой из сторон в случае аварийного состояния жилья или его непригодности для постоянного проживания.Теоретически договор защищает обе стороны от произвола, убытков и судебных разбирательств, поэтому ему стоит уделить самое пристальное внимание. Если есть сомнения, необходимо проконсультироваться с юристом, который поможет сформулировать спорные пункты, заключил Поздняков.
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договор аренды, аренда жилья, квартиры, роскачество, игорь поздняков
договор аренды, аренда жилья, квартиры, Роскачество, Игорь Поздняков
Хозяевам квартир объяснили, почему съемщика нельзя выгнать одним днем
Роскачество: выгнать неугодного арендатора квартиры "одним днем" запрещает закон
МОСКВА, 8 мая – ПРАЙМ. Если арендатор нарушает условия договора, владелец квартиры может потребовать расторгнуть договор досрочно. Но сделать это только по желанию нельзя, должна быть веская причина из числа перечисленных в законе, рассказал агентству "Прайм" директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.
В правовое поле ситуация аренды (найма) квартиры попадает лишь в том случае, если заключен официальный договор, который закрепляет права и обязанности сторон. Если такой документ есть, обе стороны могут рассчитывать на защиту закона. Обращаясь в суд, они с большей вероятностью докажут свою правоту.
Все прочие ситуации с устными договоренностями не сработают. Поэтому, чтобы защитить свои права и не остаться на улице (или не потерять квартиру в жилом состоянии, если вы владелец), договор обязательно нужно подписывать, а в некоторых случаях и регистрировать.
"Но даже если договор есть, расторгнуть его в одностороннем порядке и одномоментно нельзя. Это правило защищает владельца от жильцов, которые съезжают через три дня, оставив разгромленную квартиру, а квартирантов — от произвола собственника, нашедшего более выгодное предложение", - рассказал Поздняков.
Согласно действующему законодательству, наниматель имеет право расторгнуть договор в любое время, но с обязательным письменным предупреждением наймодателя за три месяца. Если одна из сторон нарушает условия договора, положения закона, наносит вред имуществу, договор можно расторгнуть досрочно в судебном порядке. Так, в ст. 687 Гражданского кодекса РФ перечисляются причины, по которым наймодатель может расторгнуть договор досрочно:
- Если наниматель не вносит арендную плату более двух раз после истечения установленного договором срока платежа (при краткосрочном найме – то есть менее 1 года), либо плату за 6 месяцев и более (при долгосрочной аренде жилья);
- Если наниматель или его сожители разрушают или портят квартиру;
- Если несмотря на предупреждение арендодателя жильцы продолжают использовать жилье не по назначению либо систематически нарушать права и интересы соседей.
Но даже в этих случаях арендодатель не может расторгнуть договор в один день. Ему следует обратиться с исковым заявлением в суд и требовать расторжения. Также рассматривается вопрос о расторжении договора по требованию любой из сторон в случае аварийного состояния жилья или его непригодности для постоянного проживания.
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Теоретически договор защищает обе стороны от произвола, убытков и судебных разбирательств, поэтому ему стоит уделить самое пристальное внимание. Если есть сомнения, необходимо проконсультироваться с юристом, который поможет сформулировать спорные пункты, заключил Поздняков.