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Мелони потребовала от Ливии отказаться от связей с Россией, пишет СМИ - 08.05.2024, ПРАЙМ
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Мелони потребовала от Ливии отказаться от связей с Россией, пишет СМИ
Мелони потребовала от Ливии отказаться от связей с Россией, пишет СМИ - 08.05.2024, ПРАЙМ
Мелони потребовала от Ливии отказаться от связей с Россией, пишет СМИ
Глава итальянского правительства Джорджа Мелони, посетив Ливию с визитом, предложила маршалу Халифе Хафтару увеличить доходы ливийской стороны от продажи нефти, | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T12:34+0300
2024-05-08T13:08+0300
нефть
ливия
италия
россия
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РИМ, 8 мая – ПРАЙМ. Глава итальянского правительства Джорджа Мелони, посетив Ливию с визитом, предложила маршалу Халифе Хафтару увеличить доходы ливийской стороны от продажи нефти, потребовав в обмен отказ от сотрудничества с Россией, пишет газета Repubblica. Визит состоялся во вторник, 7 мая. Мелони обсудила в Ливии вопрос добычи нефти с представителями обеих сторон, которые контролируют части страны. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечается в публикации, ливийский премьер Абдельхамид Дбейба, которого поддерживает ООН, "на протяжении лет раздавал деньги от нефтяных доходов ополченцам — независимо от их позиции в конфликте — чтобы "купить" периоды перемирия".С таким подходом не согласен руководитель ЦБ Ливии. Он хочет навести порядок в финансах государства. В то же время командующий ливийской национальной армией маршал Хафтар, который действует на востоке страны, по оценке издания, "не имеет в распоряжении этих ресурсов". "Мелони хорошо знает, что еще одним источником дохода является отправка мигрантов, заблокировать которую Рим просит Хафтара. Один из вариантов, предложенный ливийской стороной, как стало известно, предполагает возможность сделать добычу нефти еще более экономически выгодной для местных групп. Взамен правительство надеется замедлить миграционные потоки, которые вызывают такую тревогу в свете европейских выборов", - указывается в статье. Мелони передала Хафтару запрос о сотрудничестве - с тем, чтобы положить конец присутствию "иностранных сил на ливийской земле". Как предполагает издание, речь идет о якобы взаимодействии с Москвой, в частности, по Киренаике - как утверждает СМИ, она может стать "логистической базой России в Средиземноморье", причем, как указывается, процесс якобы "фактически уже начался". Сейчас в Ливии действуют два правительства, которые отказываются признавать друг друга. Первое из них возглавляет Дбейба, оно располагается в Триполи и поддерживается Организацией Объединенных Наций. Второе, которое наделила полномочиями палата представителей, базируется в восточном Бенгази, им руководит Усама Хаммад.После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году страна перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет продолжалось противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, поддерживаемыми ливийской национальной армией Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть. Предполагается, что эта схема будет работать до всеобщих выборов в стране, которые, однако, до сих пор так и не были проведены.
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нефть, ливия, италия, россия
Нефть, ЛИВИЯ, ИТАЛИЯ, РОССИЯ
12:34 08.05.2024 (обновлено: 13:08 08.05.2024)
 
Мелони потребовала от Ливии отказаться от связей с Россией, пишет СМИ

Repubblica: Мелони предложила Хафтару отстраниться от РФ в обмен на доходы от нефти

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПредседатель Совета министров Италии Джорджия Мелони
Председатель Совета министров Италии Джорджия Мелони - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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РИМ, 8 мая – ПРАЙМ. Глава итальянского правительства Джорджа Мелони, посетив Ливию с визитом, предложила маршалу Халифе Хафтару увеличить доходы ливийской стороны от продажи нефти, потребовав в обмен отказ от сотрудничества с Россией, пишет газета Repubblica.
Визит состоялся во вторник, 7 мая. Мелони обсудила в Ливии вопрос добычи нефти с представителями обеих сторон, которые контролируют части страны.
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Как отмечается в публикации, ливийский премьер Абдельхамид Дбейба, которого поддерживает ООН, "на протяжении лет раздавал деньги от нефтяных доходов ополченцам — независимо от их позиции в конфликте — чтобы "купить" периоды перемирия".
С таким подходом не согласен руководитель ЦБ Ливии. Он хочет навести порядок в финансах государства. В то же время командующий ливийской национальной армией маршал Хафтар, который действует на востоке страны, по оценке издания, "не имеет в распоряжении этих ресурсов".
"Мелони хорошо знает, что еще одним источником дохода является отправка мигрантов, заблокировать которую Рим просит Хафтара. Один из вариантов, предложенный ливийской стороной, как стало известно, предполагает возможность сделать добычу нефти еще более экономически выгодной для местных групп. Взамен правительство надеется замедлить миграционные потоки, которые вызывают такую тревогу в свете европейских выборов", - указывается в статье.
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Мелони передала Хафтару запрос о сотрудничестве - с тем, чтобы положить конец присутствию "иностранных сил на ливийской земле".
Как предполагает издание, речь идет о якобы взаимодействии с Москвой, в частности, по Киренаике - как утверждает СМИ, она может стать "логистической базой России в Средиземноморье", причем, как указывается, процесс якобы "фактически уже начался".
Сейчас в Ливии действуют два правительства, которые отказываются признавать друг друга. Первое из них возглавляет Дбейба, оно располагается в Триполи и поддерживается Организацией Объединенных Наций. Второе, которое наделила полномочиями палата представителей, базируется в восточном Бенгази, им руководит Усама Хаммад.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году страна перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет продолжалось противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, поддерживаемыми ливийской национальной армией Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть. Предполагается, что эта схема будет работать до всеобщих выборов в стране, которые, однако, до сих пор так и не были проведены.
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