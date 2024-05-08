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США значительно ускорят процедуру отказа в убежище мигрантам
США значительно ускорят процедуру отказа в убежище мигрантам - 08.05.2024, ПРАЙМ
США значительно ускорят процедуру отказа в убежище мигрантам
Администрация президента США Джо Байдена намерена уже в четверг принять новое правило по ускоренной процедуре отказа в предоставлении убежища незаконным... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T23:36+0300
2024-05-08T23:36+0300
2024-05-08T23:36+0300
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ВАШИНГТОН, 8 мая — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена намерена уже в четверг принять новое правило по ускоренной процедуре отказа в предоставлении убежища незаконным мигрантам, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. "Предлагаемое правило может быть опубликовано уже в четверг и позволит сотрудникам иммиграционной службы запрещать мигрантам предоставление убежища в течение нескольких дней, если не часов, после незаконного пересечения границы", — говорится в публикации. Как отмечается, в настоящее время процесс рассмотрения подобных заявок о предоставлении убежища, в том числе от незаконно перешедших американскую границу мигрантов, может длиться несколько лет. Администрация Белого дома намерена ввести дополнительные меры для борьбы с незаконным пересечением границы США. В частности, ускоренную депортацию лиц, чье пребывание в стране угрожает национальной безопасности.При этом, по словам собеседников издания, временное закрытие границы для мигрантов с целью борьбы с миграционным кризисом по-прежнему не рассматривается, поскольку в Белом доме его считают "ядерным вариантом". США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет Джо Байден.
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Экономика, США, Белый дом, Джо Байден
США значительно ускорят процедуру отказа в убежище мигрантам
Axios: США значительно ускорят процедуру отказа в убежище мигрантам
ВАШИНГТОН, 8 мая — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена намерена уже в четверг принять новое правило по ускоренной процедуре отказа в предоставлении убежища незаконным мигрантам, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
"Предлагаемое правило может быть опубликовано уже в четверг и позволит сотрудникам иммиграционной службы запрещать мигрантам предоставление убежища в течение нескольких дней, если не часов, после незаконного пересечения границы", — говорится в публикации.
Как отмечается, в настоящее время процесс рассмотрения подобных заявок о предоставлении убежища, в том числе от незаконно перешедших американскую границу мигрантов, может длиться несколько лет.
Администрация Белого дома намерена ввести дополнительные меры для борьбы с незаконным пересечением границы США. В частности, ускоренную депортацию лиц, чье пребывание в стране угрожает национальной безопасности.
При этом, по словам собеседников издания, временное закрытие границы для мигрантов с целью борьбы с миграционным кризисом по-прежнему не рассматривается, поскольку в Белом доме его считают "ядерным вариантом".
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США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет Джо Байден.