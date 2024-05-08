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На Украине не отказались идеи брони от мобилизации за отчисления в бюджет

На Украине не отказались идеи брони от мобилизации за отчисления в бюджет - 08.05.2024, ПРАЙМ

На Украине не отказались идеи брони от мобилизации за отчисления в бюджет

На Украине рассматривают две модели экономического бронирования от мобилизации – удержание налога с зарплаты и ежемесячном отчислении в бюджет, заявил глава... | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T18:33+0300

2024-05-08T18:33+0300

2024-05-08T18:33+0300

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мобилизация на украине

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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. На Украине рассматривают две модели экономического бронирования от мобилизации – удержание налога с зарплаты и ежемесячном отчислении в бюджет, заявил глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия. "Рассматриваются две модели экономичного бронирования. Они в дискуссии. С одной стороны, мы понимаем, что не можем ни одного доллара из международной помощи потратить на зарплаты военным. А мы хотим их поднимать, хотим больше военных… Чтобы эти деньги появлялись, экономика должна работать", — приводит слова Арахамии издание "Украинская правда". По его словам, первая модель предусматривает уплату налогов с зарплаты забронированного военнообязанного в размере 35 тысяч гривен (более 890 долларов), "которых будет хватать для содержания одного бойца". Вторая — предусматривает квоту на предприятие для военнообязанных. "Например, медиа. Условно говоря, у вас есть 10% людей, которых вы можете забронировать. Кто это будет — руководитель будет решать самостоятельно. За этих людей платится минимальная зарплата бойца ежемесячно. Сейчас минимальная — 20 тысяч гривен, то есть 20 тысяч гривен за каждое забронированное лицо уплачивается ежемесячно. Это отдельно от налогов", — отметил Арахамия. По его мнению, одна из моделей экономического бронирования будет введена. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в начале марта, что правительство работает над новой системой отсрочки от призыва военнообязанных сотрудников предприятий. В первую очередь бронируют работников критической инфраструктуры. Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщал, что кабмин планирует привязать отсрочку от мобилизации к уровню зарплаты или сумме уплаченных налогов.1 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.Владимир Зеленский 6 мая внес в Верховную раду два законопроекта о продлении военного положения и мобилизации с 14 мая на 90 дней.

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