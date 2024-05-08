https://1prime.ru/20240508/moshennichestvo-848022731.html

Накануне 9 мая выросло число фейковых сайтах с "выплатами для пожилых"

Накануне 9 мая выросло число фейковых сайтах с "выплатами для пожилых" - 08.05.2024, ПРАЙМ

Накануне 9 мая выросло число фейковых сайтах с "выплатами для пожилых"

Число фейковых сайтов, которые предлагают оформить несуществующие выплаты для пожилых людей, выросло вдвое перед Днем Победы, выявили эксперты центра... | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T18:27+0300

2024-05-08T18:27+0300

2024-05-08T18:27+0300

мошенничество

россия

пенсионеры

мошенники

мошенники

деньги

выплаты

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/07/846057273_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_739032b74a00e23b9c220e39d34fc03b.jpg

МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Число фейковых сайтов, которые предлагают оформить несуществующие выплаты для пожилых людей, выросло вдвое перед Днем Победы, выявили эксперты центра мониторинга внешних цифровых угроз ГК "Солар". "Эксперты центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA в преддверии 9 мая зафиксировали рост количества фейковых сайтов, обещающих социальные выплаты пожилым людям ко Дню Победы. По данным центра, число подобных ресурсов с конца апреля 2024 года выросло в два раза", — сказано в релизе компании. Мошенники предлагают ввести персональные данные якобы для получения прав на выплату: ФИО, дату рождения, паспортные данные, номер телефона и привязанные к нему банковские карты, а также SMS-коды с подтверждением. Это дает злоумышленникам доступ к банковским картам и деньгам на счетах и позволяет использовать данные для мошеннических схем."Данная схема существует уже несколько лет. Злоумышленники не перестают по шаблонам создавать новые фейковые сайты, приурочивая их к различным информационным поводам, будь то государственные праздники или другие важные события в стране. Мы просим пользователей быть максимально бдительными и не оставлять личные данные на подозрительных ресурсах или в ходе телефонных разговоров с малознакомыми людьми", – подчеркнул руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК "Солар" Александр Вураско. Специалисты ГК "Солар" советуют использовать только официальные ресурсы и проверять их точный адрес через поисковые системы, а также использовать антивирусное ПО для дополнительной защиты от вредоносных программ и фишинговых атак.

https://1prime.ru/20240306/fishing-845986748.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, пенсионеры, мошенники, мошенники, деньги, выплаты