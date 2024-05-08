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Накануне 9 мая выросло число фейковых сайтах с "выплатами для пожилых" - 08.05.2024, ПРАЙМ
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Накануне 9 мая выросло число фейковых сайтах с "выплатами для пожилых"
Накануне 9 мая выросло число фейковых сайтах с "выплатами для пожилых" - 08.05.2024, ПРАЙМ
Накануне 9 мая выросло число фейковых сайтах с "выплатами для пожилых"
Число фейковых сайтов, которые предлагают оформить несуществующие выплаты для пожилых людей, выросло вдвое перед Днем Победы, выявили эксперты центра... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T18:27+0300
2024-05-08T18:27+0300
мошенничество
россия
пенсионеры
мошенники
мошенники
деньги
выплаты
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Число фейковых сайтов, которые предлагают оформить несуществующие выплаты для пожилых людей, выросло вдвое перед Днем Победы, выявили эксперты центра мониторинга внешних цифровых угроз ГК "Солар". "Эксперты центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA в преддверии 9 мая зафиксировали рост количества фейковых сайтов, обещающих социальные выплаты пожилым людям ко Дню Победы. По данным центра, число подобных ресурсов с конца апреля 2024 года выросло в два раза", — сказано в релизе компании. Мошенники предлагают ввести персональные данные якобы для получения прав на выплату: ФИО, дату рождения, паспортные данные, номер телефона и привязанные к нему банковские карты, а также SMS-коды с подтверждением. Это дает злоумышленникам доступ к банковским картам и деньгам на счетах и позволяет использовать данные для мошеннических схем."Данная схема существует уже несколько лет. Злоумышленники не перестают по шаблонам создавать новые фейковые сайты, приурочивая их к различным информационным поводам, будь то государственные праздники или другие важные события в стране. Мы просим пользователей быть максимально бдительными и не оставлять личные данные на подозрительных ресурсах или в ходе телефонных разговоров с малознакомыми людьми", – подчеркнул руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК "Солар" Александр Вураско. Специалисты ГК "Солар" советуют использовать только официальные ресурсы и проверять их точный адрес через поисковые системы, а также использовать антивирусное ПО для дополнительной защиты от вредоносных программ и фишинговых атак.
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россия, пенсионеры, мошенники, мошенники, деньги, выплаты
Мошенничество, РОССИЯ, ПЕНСИОНЕРЫ, МОШЕННИКИ, мошенники, деньги, ВЫПЛАТЫ
18:27 08.05.2024
 
Накануне 9 мая выросло число фейковых сайтах с "выплатами для пожилых"

ГК "Солар": Число фейковых сайтов с "выплатами для пожилых" выросло вдвое перед 9 мая

© Фото : Unsplash/Matt BennettПожилые люди сидят на скамейке
Пожилые люди сидят на скамейке - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
© Фото : Unsplash/Matt Bennett
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Число фейковых сайтов, которые предлагают оформить несуществующие выплаты для пожилых людей, выросло вдвое перед Днем Победы, выявили эксперты центра мониторинга внешних цифровых угроз ГК "Солар".
"Эксперты центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA в преддверии 9 мая зафиксировали рост количества фейковых сайтов, обещающих социальные выплаты пожилым людям ко Дню Победы. По данным центра, число подобных ресурсов с конца апреля 2024 года выросло в два раза", — сказано в релизе компании.
Мошенники предлагают ввести персональные данные якобы для получения прав на выплату: ФИО, дату рождения, паспортные данные, номер телефона и привязанные к нему банковские карты, а также SMS-коды с подтверждением. Это дает злоумышленникам доступ к банковским картам и деньгам на счетах и позволяет использовать данные для мошеннических схем.
"Данная схема существует уже несколько лет. Злоумышленники не перестают по шаблонам создавать новые фейковые сайты, приурочивая их к различным информационным поводам, будь то государственные праздники или другие важные события в стране. Мы просим пользователей быть максимально бдительными и не оставлять личные данные на подозрительных ресурсах или в ходе телефонных разговоров с малознакомыми людьми", – подчеркнул руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК "Солар" Александр Вураско.
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Объем фишинга в России перед 8 марта вырос почти на треть
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Специалисты ГК "Солар" советуют использовать только официальные ресурсы и проверять их точный адрес через поисковые системы, а также использовать антивирусное ПО для дополнительной защиты от вредоносных программ и фишинговых атак.
 
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