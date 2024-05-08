https://1prime.ru/20240508/nato-847993361.html
"Никаких сапог на земле". В Италии назвали решение НАТО по Украине
"Никаких сапог на земле". В Италии назвали решение НАТО по Украине - 08.05.2024, ПРАЙМ
"Никаких сапог на земле". В Италии назвали решение НАТО по Украине
На июльском саммите НАТО в Вашингтоне может быть принята декларация с отказом от прямого вмешательства в конфликт на Украине, передает итальянская газета... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T09:08+0300
2024-05-08T09:08+0300
2024-05-08T09:08+0300
спецоперация на украине
нато
саммит
украина
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/41/841264114_0:114:2200:1352_1920x0_80_0_0_b3c7b780ed92bc1605b46fa6898f7b7d.jpg
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. На июльском саммите НАТО в Вашингтоне может быть принята декларация с отказом от прямого вмешательства в конфликт на Украине, передает итальянская газета Corriere della Sera."«Никаких сапог на земле»", — по данным газеты Corriere della Sera, это одна из ключевых фраз, содержащихся в проекте документа, который будет утвержден на саммите НАТО, запланированном в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Речь идет об Украине: Североатлантический альянс не будет посылать солдат в бой", — сказано в публикации издания.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ рамках саммита также планируется передать председательство в контактной группе по обороне Украины от министра обороны США в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, отметили в издании.Журналисты также подчеркивают, что стратегия Соединенных Штатов на Украине не изменится, однако западные лидеры готовятся к смене курса.В рамках предыдущего саммита альянса уже рассматривался вопрос направления военного контингента на Украину, однако консенсус между странами достигнут не был. Тем не менее, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что приоритетным направлением остается предоставление вооружения Украине со стороны стран альянса.
https://1prime.ru/20240507/ssha-847964103.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/41/841264114_124:0:2076:1464_1920x0_80_0_0_a26cd4d300ed694a15c1d9c8e1568e00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, саммит, украина, новости
Спецоперация на Украине, НАТО, саммит, УКРАИНА, Новости
"Никаких сапог на земле". В Италии назвали решение НАТО по Украине
CDS: НАТО может провозгласить на саммите отказ от ввода войск на Украину
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ.
На июльском саммите НАТО в Вашингтоне может быть принята декларация с отказом от прямого вмешательства в конфликт на Украине, передает
итальянская газета Corriere della Sera.
"«Никаких сапог на земле»", — по данным газеты Corriere della Sera, это одна из ключевых фраз, содержащихся в проекте документа, который будет утвержден на саммите НАТО, запланированном в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Речь идет об Украине: Североатлантический альянс не будет посылать солдат в бой", — сказано в публикации издания.
В рамках саммита также планируется передать председательство в контактной группе по обороне Украины от министра обороны США в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, отметили в издании.
Журналисты также подчеркивают, что стратегия Соединенных Штатов на Украине не изменится, однако западные лидеры готовятся к смене курса.
В рамках предыдущего саммита альянса уже рассматривался вопрос направления военного контингента на Украину, однако консенсус между странами достигнут не был. Тем не менее, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что приоритетным направлением остается предоставление вооружения Украине со стороны стран альянса.
В США рассказали, какой удар Россия готовит НАТО на Украине