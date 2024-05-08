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"Никаких сапог на земле". В Италии назвали решение НАТО по Украине - 08.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Никаких сапог на земле". В Италии назвали решение НАТО по Украине
"Никаких сапог на земле". В Италии назвали решение НАТО по Украине - 08.05.2024, ПРАЙМ
"Никаких сапог на земле". В Италии назвали решение НАТО по Украине
На июльском саммите НАТО в Вашингтоне может быть принята декларация с отказом от прямого вмешательства в конфликт на Украине, передает итальянская газета... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T09:08+0300
2024-05-08T09:08+0300
спецоперация на украине
нато
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. На июльском саммите НАТО в Вашингтоне может быть принята декларация с отказом от прямого вмешательства в конфликт на Украине, передает итальянская газета Corriere della Sera."«Никаких сапог на земле»", — по данным газеты Corriere della Sera, это одна из ключевых фраз, содержащихся в проекте документа, который будет утвержден на саммите НАТО, запланированном в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Речь идет об Украине: Североатлантический альянс не будет посылать солдат в бой", — сказано в публикации издания.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ рамках саммита также планируется передать председательство в контактной группе по обороне Украины от министра обороны США в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, отметили в издании.Журналисты также подчеркивают, что стратегия Соединенных Штатов на Украине не изменится, однако западные лидеры готовятся к смене курса.В рамках предыдущего саммита альянса уже рассматривался вопрос направления военного контингента на Украину, однако консенсус между странами достигнут не был. Тем не менее, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что приоритетным направлением остается предоставление вооружения Украине со стороны стран альянса.
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нато, саммит, украина, новости
Спецоперация на Украине, НАТО, саммит, УКРАИНА, Новости
09:08 08.05.2024
 
"Никаких сапог на земле". В Италии назвали решение НАТО по Украине

CDS: НАТО может провозгласить на саммите отказ от ввода войск на Украину

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. На июльском саммите НАТО в Вашингтоне может быть принята декларация с отказом от прямого вмешательства в конфликт на Украине, передает итальянская газета Corriere della Sera.
"«Никаких сапог на земле»", — по данным газеты Corriere della Sera, это одна из ключевых фраз, содержащихся в проекте документа, который будет утвержден на саммите НАТО, запланированном в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Речь идет об Украине: Североатлантический альянс не будет посылать солдат в бой", — сказано в публикации издания.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
В рамках саммита также планируется передать председательство в контактной группе по обороне Украины от министра обороны США в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, отметили в издании.
Журналисты также подчеркивают, что стратегия Соединенных Штатов на Украине не изменится, однако западные лидеры готовятся к смене курса.
В рамках предыдущего саммита альянса уже рассматривался вопрос направления военного контингента на Украину, однако консенсус между странами достигнут не был. Тем не менее, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что приоритетным направлением остается предоставление вооружения Украине со стороны стран альянса.
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