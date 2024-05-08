https://1prime.ru/20240508/nato-848002013.html

Песков предупредил НАТО об опасности вмешательства в конфликт на Украине

Песков предупредил НАТО об опасности вмешательства в конфликт на Украине - 08.05.2024, ПРАЙМ

Песков предупредил НАТО об опасности вмешательства в конфликт на Украине

Огромная опасность возникнет при военном вмешательстве НАТО в конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T12:15+0300

2024-05-08T12:15+0300

2024-05-08T12:17+0300

спецоперация на украине

дмитрий песков

нато

украина

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Огромная опасность возникнет при военном вмешательстве НАТО в конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Киевский режим достаточно непредсказуемый. Мы неоднократно говорили, что непосредственное вмешательство на земле в этот конфликт со стороны военных стран НАТО потенциально несет огромную опасность", - сказал он, общаясь с журналистами.Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке в зону спецоперации европейского контингента, подчеркивала, что военные станут законной целью российских Вооруженных сил.

https://1prime.ru/20240507/peskov-847966977.html

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дмитрий песков, нато, украина