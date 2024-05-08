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Песков предупредил НАТО об опасности вмешательства в конфликт на Украине - 08.05.2024, ПРАЙМ
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Песков предупредил НАТО об опасности вмешательства в конфликт на Украине
Песков предупредил НАТО об опасности вмешательства в конфликт на Украине - 08.05.2024, ПРАЙМ
Песков предупредил НАТО об опасности вмешательства в конфликт на Украине
Огромная опасность возникнет при военном вмешательстве НАТО в конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T12:15+0300
2024-05-08T12:17+0300
спецоперация на украине
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Огромная опасность возникнет при военном вмешательстве НАТО в конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Киевский режим достаточно непредсказуемый. Мы неоднократно говорили, что непосредственное вмешательство на земле в этот конфликт со стороны военных стран НАТО потенциально несет огромную опасность", - сказал он, общаясь с журналистами.Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке в зону спецоперации европейского контингента, подчеркивала, что военные станут законной целью российских Вооруженных сил.
https://1prime.ru/20240507/peskov-847966977.html
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дмитрий песков, нато, украина
Спецоперация на Украине, Дмитрий Песков, НАТО, УКРАИНА
12:15 08.05.2024 (обновлено: 12:17 08.05.2024)
 
Песков предупредил НАТО об опасности вмешательства в конфликт на Украине

Песков: вмешательство в украинский конфликт военных стран НАТО несет огромную опасность

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Огромная опасность возникнет при военном вмешательстве НАТО в конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Киевский режим достаточно непредсказуемый. Мы неоднократно говорили, что непосредственное вмешательство на земле в этот конфликт со стороны военных стран НАТО потенциально несет огромную опасность", - сказал он, общаясь с журналистами.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке в зону спецоперации европейского контингента, подчеркивала, что военные станут законной целью российских Вооруженных сил.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
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Вчера, 11:45
 
Спецоперация на УкраинеДмитрий ПесковНАТОУКРАИНА
 
 
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