Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин назвал долю нацвалют в расчетах в ЕАЭС - 08.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240508/natsvalyuta-848020313.html
Путин назвал долю нацвалют в расчетах в ЕАЭС
Путин назвал долю нацвалют в расчетах в ЕАЭС - 08.05.2024, ПРАЙМ
Путин назвал долю нацвалют в расчетах в ЕАЭС
Свыше 90 процентов расчетов между странам Евразийского экономического союза производятся в нацвалютах, заявил президент России Владимир Путин. | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T17:31+0300
2024-05-08T17:47+0300
экономика
владимир путин
еаэс
расчеты в нацвалютах
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/08/848021177_0:0:2821:1588_1920x0_80_0_0_6172b9086b998403cd37e09556f2d82f.jpg
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Свыше 90 процентов расчетов между странам Евразийского экономического союза производятся в нацвалютах, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства выступил на юбилейном саммите ЕАЭС в Москве."Товарооборот с третьими странами вырос на 60%, с 579 до 923 миллиардов долларов, а объём взаимной торговли вырос почти в два раза - с 45 до 89 миллиардов долларов. Причем более 90% расчетов уже проводятся в национальных валютах", - сказал российский лидер.Россия с февраля 2022 года на фоне санкционного давления запада значительно сократила расчеты в долларах и евро. Так, страна перешла на расчеты в нацвалютах с Лаосом, Китаем, Турцией, Казахстаном и другими странами. Кроме того, Пакистан в ноябре впервые закупил российское зерно в дирхамах ОАЭ.В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что процесс перехода на нацвалюты набирает темпы.
https://1prime.ru/20240329/-roadmap-846850661.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/08/848021177_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b81b1aa0f6fa67e2a117dc009bb9253c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, еаэс, расчеты в нацвалютах
Экономика, Владимир Путин, ЕАЭС, расчеты в нацвалютах
17:31 08.05.2024 (обновлено: 17:47 08.05.2024)
 
Путин назвал долю нацвалют в расчетах в ЕАЭС

Путин: более 90 процентов расчетов в ЕАЭС производятся в нацвалютах

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принял участие в юбилейном саммите ЕАЭС в Москве
Президент России Владимир Путин принял участие в юбилейном саммите ЕАЭС в Москве
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Свыше 90 процентов расчетов между странам Евразийского экономического союза производятся в нацвалютах, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства выступил на юбилейном саммите ЕАЭС в Москве.
"Товарооборот с третьими странами вырос на 60%, с 579 до 923 миллиардов долларов, а объём взаимной торговли вырос почти в два раза - с 45 до 89 миллиардов долларов. Причем более 90% расчетов уже проводятся в национальных валютах", - сказал российский лидер.
Россия с февраля 2022 года на фоне санкционного давления запада значительно сократила расчеты в долларах и евро. Так, страна перешла на расчеты в нацвалютах с Лаосом, Китаем, Турцией, Казахстаном и другими странами. Кроме того, Пакистан в ноябре впервые закупил российское зерно в дирхамах ОАЭ.
В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что процесс перехода на нацвалюты набирает темпы.
Заседание Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС
В ШОС назвали сроки создания дорожной карты по расчетам в нацвалютах
29 марта, 13:50
 
ЭкономикаВладимир ПутинЕАЭСрасчеты в нацвалютах
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала