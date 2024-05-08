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Путин назвал долю нацвалют в расчетах в ЕАЭС
Путин назвал долю нацвалют в расчетах в ЕАЭС - 08.05.2024, ПРАЙМ
Путин назвал долю нацвалют в расчетах в ЕАЭС
Свыше 90 процентов расчетов между странам Евразийского экономического союза производятся в нацвалютах, заявил президент России Владимир Путин. | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T17:31+0300
2024-05-08T17:31+0300
2024-05-08T17:47+0300
экономика
владимир путин
еаэс
расчеты в нацвалютах
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Свыше 90 процентов расчетов между странам Евразийского экономического союза производятся в нацвалютах, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства выступил на юбилейном саммите ЕАЭС в Москве."Товарооборот с третьими странами вырос на 60%, с 579 до 923 миллиардов долларов, а объём взаимной торговли вырос почти в два раза - с 45 до 89 миллиардов долларов. Причем более 90% расчетов уже проводятся в национальных валютах", - сказал российский лидер.Россия с февраля 2022 года на фоне санкционного давления запада значительно сократила расчеты в долларах и евро. Так, страна перешла на расчеты в нацвалютах с Лаосом, Китаем, Турцией, Казахстаном и другими странами. Кроме того, Пакистан в ноябре впервые закупил российское зерно в дирхамах ОАЭ.В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что процесс перехода на нацвалюты набирает темпы.
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владимир путин, еаэс, расчеты в нацвалютах
Экономика, Владимир Путин, ЕАЭС, расчеты в нацвалютах
Путин назвал долю нацвалют в расчетах в ЕАЭС
Путин: более 90 процентов расчетов в ЕАЭС производятся в нацвалютах
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Свыше 90 процентов расчетов между странам Евразийского экономического союза производятся в нацвалютах, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства выступил на юбилейном саммите ЕАЭС в Москве.
"Товарооборот с третьими странами вырос на 60%, с 579 до 923 миллиардов долларов, а объём взаимной торговли вырос почти в два раза - с 45 до 89 миллиардов долларов. Причем более 90% расчетов уже проводятся в национальных валютах", - сказал российский лидер.
Россия с февраля 2022 года на фоне санкционного давления запада значительно сократила расчеты в долларах и евро. Так, страна перешла на расчеты в нацвалютах с Лаосом, Китаем, Турцией, Казахстаном и другими странами. Кроме того, Пакистан в ноябре впервые закупил российское зерно в дирхамах ОАЭ.
В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что процесс перехода на нацвалюты набирает темпы.
В ШОС назвали сроки создания дорожной карты по расчетам в нацвалютах