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Россиянам назвали четыре минуса покупки апартаментов - 08.05.2024, ПРАЙМ
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Россиянам назвали четыре минуса покупки апартаментов
Россиянам назвали четыре минуса покупки апартаментов - 08.05.2024, ПРАЙМ
Россиянам назвали четыре минуса покупки апартаментов
Апартаменты в России стоят на 15-20% меньше, чем квартиры, однако в покупке подобного жилья есть четыре заметных минуса, рассказала изданию "Газета.Ru"... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T09:32+0300
2024-05-08T09:55+0300
россия
покупка недвижимости
апартаменты
недвижимость
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Апартаменты в России стоят на 15-20% меньше, чем квартиры, однако в покупке подобного жилья есть четыре заметных минуса, рассказала изданию "Газета.Ru" финансовый консультант, владелец инвестиционного агентства недвижимости Bestate Татьяна Бунегина.Так, эксперт заявила, что один из недостатков покупки апартаментов связан с юридической сферой. По ее словам, владельцы регулярно сталкиваются с проблемами регистрации и прописки, так как апартаменты не являются жилым помещением.Кроме того, Бунегина указала, что на покупку подобного типа жилья нельзя взять льготную ипотеку, поэтому базовая ставка для покупки апартаментов на текущий момент может достигать 22% по сравнению со ставкой в 16-17% для традиционных видов жилой недвижимости.Третий минус, по словам финансового консультанта, связан с эксплуатационными тратами на апартаменты, которые могут составить на 15-30% больше, чем стоимость услуг ЖКХ в квартире. Более того, налог на имущество для апартаментов также выше (от 0,5% до 2%).Тем не менее, Бунегина резюмировала, что такой тип недвижимости отлично подходит для организации студий, салонов красоты или даже небольших мастерских, что делает их покупку особенно распространенной среди бизнесменов.
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россия, покупка недвижимости, апартаменты
РОССИЯ, покупка недвижимости, Апартаменты, Недвижимость
09:32 08.05.2024 (обновлено: 09:55 08.05.2024)
 
Россиянам назвали четыре минуса покупки апартаментов

"Газета.Ru": финансист назвала четыре минуса апартаментов для россиян

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкНомер в отреставрированном здании бывшей гостиницы "Украина"
Номер в отреставрированном здании бывшей гостиницы Украина - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Апартаменты в России стоят на 15-20% меньше, чем квартиры, однако в покупке подобного жилья есть четыре заметных минуса, рассказала изданию "Газета.Ru" финансовый консультант, владелец инвестиционного агентства недвижимости Bestate Татьяна Бунегина.
Так, эксперт заявила, что один из недостатков покупки апартаментов связан с юридической сферой. По ее словам, владельцы регулярно сталкиваются с проблемами регистрации и прописки, так как апартаменты не являются жилым помещением.
Кроме того, Бунегина указала, что на покупку подобного типа жилья нельзя взять льготную ипотеку, поэтому базовая ставка для покупки апартаментов на текущий момент может достигать 22% по сравнению со ставкой в 16-17% для традиционных видов жилой недвижимости.
Третий минус, по словам финансового консультанта, связан с эксплуатационными тратами на апартаменты, которые могут составить на 15-30% больше, чем стоимость услуг ЖКХ в квартире. Более того, налог на имущество для апартаментов также выше (от 0,5% до 2%).
Тем не менее, Бунегина резюмировала, что такой тип недвижимости отлично подходит для организации студий, салонов красоты или даже небольших мастерских, что делает их покупку особенно распространенной среди бизнесменов.
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