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Россиянам назвали четыре минуса покупки апартаментов

Россиянам назвали четыре минуса покупки апартаментов - 08.05.2024, ПРАЙМ

Россиянам назвали четыре минуса покупки апартаментов

Апартаменты в России стоят на 15-20% меньше, чем квартиры, однако в покупке подобного жилья есть четыре заметных минуса, рассказала изданию "Газета.Ru"... | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T09:32+0300

2024-05-08T09:32+0300

2024-05-08T09:55+0300

россия

покупка недвижимости

апартаменты

недвижимость

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Апартаменты в России стоят на 15-20% меньше, чем квартиры, однако в покупке подобного жилья есть четыре заметных минуса, рассказала изданию "Газета.Ru" финансовый консультант, владелец инвестиционного агентства недвижимости Bestate Татьяна Бунегина.Так, эксперт заявила, что один из недостатков покупки апартаментов связан с юридической сферой. По ее словам, владельцы регулярно сталкиваются с проблемами регистрации и прописки, так как апартаменты не являются жилым помещением.Кроме того, Бунегина указала, что на покупку подобного типа жилья нельзя взять льготную ипотеку, поэтому базовая ставка для покупки апартаментов на текущий момент может достигать 22% по сравнению со ставкой в 16-17% для традиционных видов жилой недвижимости.Третий минус, по словам финансового консультанта, связан с эксплуатационными тратами на апартаменты, которые могут составить на 15-30% больше, чем стоимость услуг ЖКХ в квартире. Более того, налог на имущество для апартаментов также выше (от 0,5% до 2%).Тем не менее, Бунегина резюмировала, что такой тип недвижимости отлично подходит для организации студий, салонов красоты или даже небольших мастерских, что делает их покупку особенно распространенной среди бизнесменов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, покупка недвижимости, апартаменты