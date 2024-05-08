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Добыча нефти в США осталась на уровне 13,1 миллиона баррелей

Добыча нефти в США осталась на уровне 13,1 миллиона баррелей - 08.05.2024, ПРАЙМ

Добыча нефти в США осталась на уровне 13,1 миллиона баррелей

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 3 мая, сохранилась на уровне предыдущей недели в 13,1 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре... | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T17:33+0300

2024-05-08T17:33+0300

2024-05-08T17:50+0300

энергетика

нефть

сша

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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 3 мая, сохранилась на уровне предыдущей недели в 13,1 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США также составила 13,1 миллиона баррелей в сутки, сказано в обзоре.Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в феврале добыча нефти в США составила 13,15 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в марте показатель составил также 13,15 миллиона баррелей в день, в апреле — 13,13 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 12,93 миллиона баррелей в сутки.Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 3 мая, снизились на 1,4 миллиона баррелей, или на 0,3% — до 459,5 миллиона баррелейМинэнерго США 7 мая понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года года на 10 тысяч баррелей в день, до 13,2 миллиона баррелей в день, на 2025 год — повысило на 10 тысяч баррелей в день, до 13,73 миллиона.

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нефть, сша