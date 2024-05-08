В ГИБДД предупредили о лишении прав за неправильное крепление номера
njcar: попытка скрыть номер авто грозит штрафом в 5 тысяч и даже лишением прав
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Любые способы скрыть номер автомобиля от камер наблюдения бесполезны и, более того, - грозят лишением водительского удостоверения, об этом порталу njcar.ru рассказал представитель ГИБДД.
Некоторые водители устанавливают номерную табличку наизнанку и считают, что это не является преднамеренным сокрытием. Такой "фокус" не противоречит ГОСТу Р-50577-93 (государственные регистрационные знаки транспортных средств, типы и основные размеры, технические требования). Основываясь на этом, автовладельцы утверждают, что просто совершили ошибку, и в соответствии с частью 1 статьи 12.2 КоАП им полагается только штраф в 500 рублей.
Однако пункт 3.4 ГОСТа Р-50577-93 четко утверждает, что флаг России должен быть представлен в виде прямоугольника с тремя горизонтальными полосами: белой, синей и красной. При установке номера наизнанку цвета триколора теряются. А значит, водителю грозит наказание в соответствии с частью 2 статьи 12.2 КоАП, за "управление автомобилем с видоизмененными государственными регистрационными знаками". То есть штраф в пять тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.
В России уже много лет большинство нарушений ПДД фиксируют дорожные камеры. Например, комплексы "Автоураган" появились на улицах Москвы еще в 2013 году. А камеры с круговым обзором под названием "АвтоУраган-МС" вмонтированы в балку со спецсигналами полицейских автомобилей, рассказывал "Автоньюс". В нескольких регионах применяется комплекс "Автодория", он следит за разметкой и скоростным режимом.