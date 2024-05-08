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В ГИБДД предупредили о лишении прав за неправильное крепление номера - 08.05.2024, ПРАЙМ
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В ГИБДД предупредили о лишении прав за неправильное крепление номера
В ГИБДД предупредили о лишении прав за неправильное крепление номера - 08.05.2024, ПРАЙМ
В ГИБДД предупредили о лишении прав за неправильное крепление номера
Любые способы скрыть номер автомобиля от камер наблюдения бесполезны и, более того, - грозят лишением водительского удостоверения, об этом порталу njcar.ru... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T11:08+0300
2024-05-08T11:08+0300
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Любые способы скрыть номер автомобиля от камер наблюдения бесполезны и, более того, - грозят лишением водительского удостоверения, об этом порталу njcar.ru рассказал представитель ГИБДД. Некоторые водители устанавливают номерную табличку наизнанку и считают, что это не является преднамеренным сокрытием. Такой "фокус" не противоречит ГОСТу Р-50577-93 (государственные регистрационные знаки транспортных средств, типы и основные размеры, технические требования). Основываясь на этом, автовладельцы утверждают, что просто совершили ошибку, и в соответствии с частью 1 статьи 12.2 КоАП им полагается только штраф в 500 рублей. Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеОднако пункт 3.4 ГОСТа Р-50577-93 четко утверждает, что флаг России должен быть представлен в виде прямоугольника с тремя горизонтальными полосами: белой, синей и красной. При установке номера наизнанку цвета триколора теряются. А значит, водителю грозит наказание в соответствии с частью 2 статьи 12.2 КоАП, за "управление автомобилем с видоизмененными государственными регистрационными знаками". То есть штраф в пять тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.В России уже много лет большинство нарушений ПДД фиксируют дорожные камеры. Например, комплексы "Автоураган" появились на улицах Москвы еще в 2013 году. А камеры с круговым обзором под названием "АвтоУраган-МС" вмонтированы в балку со спецсигналами полицейских автомобилей, рассказывал "Автоньюс". В нескольких регионах применяется комплекс "Автодория", он следит за разметкой и скоростным режимом.
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гибдд, штрафы гибдд, пдд, дорожные камеры, авто
ГИБДД, штрафы ГИБДД, ПДД, дорожные камеры, Авто
11:08 08.05.2024
 
В ГИБДД предупредили о лишении прав за неправильное крепление номера

njcar: попытка скрыть номер авто грозит штрафом в 5 тысяч и даже лишением прав

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВыдача автовладельцу номерных знаков на машину
Выдача автовладельцу номерных знаков на машину - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Любые способы скрыть номер автомобиля от камер наблюдения бесполезны и, более того, - грозят лишением водительского удостоверения, об этом порталу njcar.ru рассказал представитель ГИБДД.
Некоторые водители устанавливают номерную табличку наизнанку и считают, что это не является преднамеренным сокрытием. Такой "фокус" не противоречит ГОСТу Р-50577-93 (государственные регистрационные знаки транспортных средств, типы и основные размеры, технические требования). Основываясь на этом, автовладельцы утверждают, что просто совершили ошибку, и в соответствии с частью 1 статьи 12.2 КоАП им полагается только штраф в 500 рублей.
Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале
Однако пункт 3.4 ГОСТа Р-50577-93 четко утверждает, что флаг России должен быть представлен в виде прямоугольника с тремя горизонтальными полосами: белой, синей и красной. При установке номера наизнанку цвета триколора теряются. А значит, водителю грозит наказание в соответствии с частью 2 статьи 12.2 КоАП, за "управление автомобилем с видоизмененными государственными регистрационными знаками". То есть штраф в пять тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.
В России уже много лет большинство нарушений ПДД фиксируют дорожные камеры. Например, комплексы "Автоураган" появились на улицах Москвы еще в 2013 году. А камеры с круговым обзором под названием "АвтоУраган-МС" вмонтированы в балку со спецсигналами полицейских автомобилей, рассказывал "Автоньюс". В нескольких регионах применяется комплекс "Автодория", он следит за разметкой и скоростным режимом.
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