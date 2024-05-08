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США намерены пополнить стратегический нефтяной резерв

США намерены пополнить стратегический нефтяной резерв - 08.05.2024, ПРАЙМ

США намерены пополнить стратегический нефтяной резерв

Минэнерго США намерено закупить в стратегический нефтяной резерв еще до 3,3 миллиона баррелей нефти и объявило соответствующий тендер, следует из релиза... | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T10:30+0300

2024-05-08T10:30+0300

2024-05-08T10:30+0300

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Минэнерго США намерено закупить в стратегический нефтяной резерв еще до 3,3 миллиона баррелей нефти и объявило соответствующий тендер, следует из релиза регулятора. "Управление нефтяных резервов министерства энергетики США объявило о проведении тендера на поставку до 3,3 миллиона баррелей нефти в стратегический нефтяной резерв (SPR) в октябре", - говорится в сообщении. Регулятор добавляет, что прием заявок закончится 14 мая 2024 года. Министерство уточняет, что данный тендер является продолжением стратегии, направленной на закупку нефти по выгодной цене: около 79 долларов за баррель или ниже, что намного меньше средней цены около 95 долларов за баррель, которую министерство получило в 2022 году при экстренной продаже нефти из резервов. Минэнерго США также сообщило, что уже закупило в общей сложности 32,3 миллиона баррелей нефти по средней цене 76,98 доллара. "Министерство энергетики продолжит оценивать варианты пополнения запасов SPR, обеспечивая при этом выгодную сделку для налогоплательщиков", - говорится в сообщении. Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало прошлого года. В период с января по март 2023 года показатель не менялся, а затем вновь начал сокращаться. После этого, с июля по декабрь, динамика была непостоянной, а с середины декабря наблюдается непрерывный рост показателя. Однако стратегический резерв по-прежнему остается на минимумах с 1983 года. В 2022 году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости. В январе этого года министерство энергетики США объявило о планах закупки до 3 миллионов баррелей сырой нефти с поставкой в апреле для пополнения стратегического резерва.

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сша, нефть, резерв, новости