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Немедленно прекратить. В США выступили с неожиданным заявлением по Украине
Немедленно прекратить. В США выступили с неожиданным заявлением по Украине - 08.05.2024, ПРАЙМ
Немедленно прекратить. В США выступили с неожиданным заявлением по Украине
Урегулировать конфликт на Украине удастся только тогда, когда Вашингтон и страны Запада перестанут направлять Киеву военную помощь. Такое мнение выразил бывший... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T11:54+0300
2024-05-08T11:54+0300
2024-05-08T11:54+0300
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Урегулировать конфликт на Украине удастся только тогда, когда Вашингтон и страны Запада перестанут направлять Киеву военную помощь. Такое мнение выразил бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире подкаста Daniel Davies / Deep Dive."Первое, что нам нужно сделать, — незамедлительно прекратить оказание любой военной помощи Киеву. Такой серьёзный сигнал россияне воспримут как доказательство того, что мы действительно заинтересованы в окончании конфликта", — заметил эксперт.По мнению Макгрегора, Вашингтону нужно как можно скорее осознать, что он не имеет достаточной силы, чтобы диктовать Москве какие-либо условия.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине может закончиться через две недели без западной помощи. Макгрегор в свою очередь заключил, что прекращение поддержки Киеву будет служить интересам и США, и Киева.
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Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, Новости
Немедленно прекратить. В США выступили с неожиданным заявлением по Украине
Макгрегор: отказ США от поддержки Киева станет сигналом для России к переговорам
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ.
Урегулировать конфликт на Украине удастся только тогда, когда Вашингтон и страны Запада перестанут направлять Киеву военную помощь. Такое мнение выразил бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире подкаста Daniel Davies / Deep Dive
.
"Первое, что нам нужно сделать, — незамедлительно прекратить оказание любой военной помощи Киеву. Такой серьёзный сигнал россияне воспримут как доказательство того, что мы действительно заинтересованы в окончании конфликта", — заметил эксперт.
По мнению Макгрегора, Вашингтону нужно как можно скорее осознать, что он не имеет достаточной силы, чтобы диктовать Москве какие-либо условия.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине может закончиться через две недели без западной помощи. Макгрегор в свою очередь заключил, что прекращение поддержки Киеву будет служить интересам и США, и Киева.
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