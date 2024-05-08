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Немедленно прекратить. В США выступили с неожиданным заявлением по Украине - 08.05.2024, ПРАЙМ
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Немедленно прекратить. В США выступили с неожиданным заявлением по Украине
Немедленно прекратить. В США выступили с неожиданным заявлением по Украине - 08.05.2024, ПРАЙМ
Немедленно прекратить. В США выступили с неожиданным заявлением по Украине
Урегулировать конфликт на Украине удастся только тогда, когда Вашингтон и страны Запада перестанут направлять Киеву военную помощь. Такое мнение выразил бывший... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T11:54+0300
2024-05-08T11:54+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Урегулировать конфликт на Украине удастся только тогда, когда Вашингтон и страны Запада перестанут направлять Киеву военную помощь. Такое мнение выразил бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире подкаста Daniel Davies / Deep Dive."Первое, что нам нужно сделать, — незамедлительно прекратить оказание любой военной помощи Киеву. Такой серьёзный сигнал россияне воспримут как доказательство того, что мы действительно заинтересованы в окончании конфликта", — заметил эксперт.По мнению Макгрегора, Вашингтону нужно как можно скорее осознать, что он не имеет достаточной силы, чтобы диктовать Москве какие-либо условия.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине может закончиться через две недели без западной помощи. Макгрегор в свою очередь заключил, что прекращение поддержки Киеву будет служить интересам и США, и Киева.
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сша, украина, новости
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, Новости
11:54 08.05.2024
 
Немедленно прекратить. В США выступили с неожиданным заявлением по Украине

Макгрегор: отказ США от поддержки Киева станет сигналом для России к переговорам

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Урегулировать конфликт на Украине удастся только тогда, когда Вашингтон и страны Запада перестанут направлять Киеву военную помощь. Такое мнение выразил бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире подкаста Daniel Davies / Deep Dive.
"Первое, что нам нужно сделать, — незамедлительно прекратить оказание любой военной помощи Киеву. Такой серьёзный сигнал россияне воспримут как доказательство того, что мы действительно заинтересованы в окончании конфликта", — заметил эксперт.
По мнению Макгрегора, Вашингтону нужно как можно скорее осознать, что он не имеет достаточной силы, чтобы диктовать Москве какие-либо условия.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине может закончиться через две недели без западной помощи. Макгрегор в свою очередь заключил, что прекращение поддержки Киеву будет служить интересам и США, и Киева.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
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Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНАНовости
 
 
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