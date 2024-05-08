https://1prime.ru/20240508/ssha-848000936.html

Немедленно прекратить. В США выступили с неожиданным заявлением по Украине

Немедленно прекратить. В США выступили с неожиданным заявлением по Украине - 08.05.2024, ПРАЙМ

Немедленно прекратить. В США выступили с неожиданным заявлением по Украине

Урегулировать конфликт на Украине удастся только тогда, когда Вашингтон и страны Запада перестанут направлять Киеву военную помощь. Такое мнение выразил бывший... | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T11:54+0300

2024-05-08T11:54+0300

2024-05-08T11:54+0300

спецоперация на украине

сша

украина

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_37aa80e4ac74db5009b413d541b655f0.jpg

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Урегулировать конфликт на Украине удастся только тогда, когда Вашингтон и страны Запада перестанут направлять Киеву военную помощь. Такое мнение выразил бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире подкаста Daniel Davies / Deep Dive."Первое, что нам нужно сделать, — незамедлительно прекратить оказание любой военной помощи Киеву. Такой серьёзный сигнал россияне воспримут как доказательство того, что мы действительно заинтересованы в окончании конфликта", — заметил эксперт.По мнению Макгрегора, Вашингтону нужно как можно скорее осознать, что он не имеет достаточной силы, чтобы диктовать Москве какие-либо условия.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине может закончиться через две недели без западной помощи. Макгрегор в свою очередь заключил, что прекращение поддержки Киеву будет служить интересам и США, и Киева.

https://1prime.ru/20240507/voennye-847960842.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, новости