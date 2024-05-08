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ВС РФ нанесли серию ударов по объектам на Украине, заявило подполье

ВС РФ нанесли серию ударов по объектам на Украине, заявило подполье - 08.05.2024, ПРАЙМ

ВС РФ нанесли серию ударов по объектам на Украине, заявило подполье

ВС России нанесли удары по ряду промышленных объектов в Киеве, сообщил РИА Новости, ссылаясь на своих коллег, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T09:19+0300

2024-05-08T09:19+0300

2024-05-08T09:57+0300

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ДОНЕЦК, 8 мая - ПРАЙМ. ВС России нанесли удары по ряду промышленных объектов в Киеве, сообщил РИА Новости, ссылаясь на своих коллег, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.По его словам, авиаударам в 5.15 подверглись район Дарницкого вагоноремонтного завода, также удары были в 5.30 нанесены в направлении авиазавода Антонова на правом берегу Днепра. Он добавил, что произошла мощная детонация и сильный взрыв.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, в 5.00 был прилет в Броварской район Киевской области. По словам Лебедева, взрыв был мощным, ударная волну от него ощущалась за несколько километров.Кроме того, удары были нанесены в городе Стрый Львовской области. Был поражен район железнодорожного узла, военного аэродрома, который готовили для приема западных истребителей F-16.Также удар пришелся на завод, в чьих в ангарах находилась поставленная западными странами техника."Город Стрый три прилета в 5:00 утра. Первый взрыв примерно в направлении аэродрома, но местные жители склоняются, что прилетело в железнодорожный узел, в сортировочный участок", - сообщил Лебедев.Ссылаясь на оценки сил сопротивления режиму, Лебедев отметил, что в последние две недели "работа на сортировочном участке и прилегающих складах оживилась как никогда".Второй удар российских сил пришелся в район военного аэродрома, который подготавливали для приема истребителей F-16. "Пожар до сих пор в направлении аэродрома, взрыв в том же направлении", - сказал Лебедев.Еще один прилет пришелся в направлении завода КПО. По данным подполья, в ангарах этого предприятия находилась техника, доставленная с Запада, и там же располагались военнослужащие."После прилета в стороне КПО множество скорых без сирен, но с сигнализацией поехали именно в ту сторону", - сказал подпольщик.Также в 5:20 прилетело в город Добротвор Львовской области. Удар пришелся на объект ДТЭК "Добротворская ТЭС". Эта электростанция вырабатывает 150 мегаватт. Как отмечает подполье, после авиаудара город был обесточен.Также ВС РФ нанесли удары в районе вертолетного аэродрома в Полтаве и по энергосистеме области.Прилет в Полтаве был зафиксирован около 01:30, где в северо-западной части города находится вертолетный аэродром 18-й бригады. По свидетельству жителей, проезд в район музея дальней авиации, непосредственно примыкающий к аэродрому, был перекрыт. "Еще было два прилета в пригороде Полтавы, подробностей пока нет", - сказал Лебедев.Также образовались большие пробки на Зиньковской улице - основной трассе на выезд из областного центра на север. Пробки образовались из-за того, что на ряде блокпостов начались серьезные проверки всех автомобилей.Кроме того, по данным подполья, авиаударам подверглась энергетическая система города Лубны и Кременчуг в Полтавской области. В Лубнах разрушена электроподстанция, по состоянию на 7.00 пожар еще не погасили. В Кременчуге целью ударов ВС РФ стала Кременчугской ТЭЦ. В городе после взрыва пропало электричество.Кроме того, "добивали" энергетическая инфраструктура в городе Бурштын Ивано-Франковской области. В подконтрольном киевскому режиму Херсоне после серии прилетов частично пропал свет. Также частично пропало электричество в контролируемом ВСУ городе Запорожье. Там прогремело два взрыва. В Александрийском районе Кировоградской области произошел прилет в подстанцию. В результате обесточен город Новая Прага, частично Александрия и большая часть крупной узловой железнодорожной станции в городе Знаменка.Вооруженные силы России приступили к массированной атаке украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.

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электроэнергия, украина