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На Украине заявили о повреждении энергообъектов в пяти областях - 08.05.2024, ПРАЙМ
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На Украине заявили о повреждении энергообъектов в пяти областях
На Украине заявили о повреждении энергообъектов в пяти областях - 08.05.2024, ПРАЙМ
На Украине заявили о повреждении энергообъектов в пяти областях
В пяти областях Украины получили повреждения объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов, заявил глава Минэнерго страны Герман Галущенко. | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T09:00+0300
2024-05-08T09:50+0300
спецоперация на украине
украина
электроэнергия
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МОСКВА, 8 мая – ПРАЙМ. В пяти областях Украины получили повреждения объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов, заявил глава Минэнерго страны Герман Галущенко. Минувшей ночью на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Произошли взрывы в ряде регионов, в том числе в Киеве, Ивано-Франковской и Львовской областях, а также в Кременчуге Полтавской области. По словам Галущенко, объекты генерации и передачи электрической энергии получили повреждения в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. "Энергетики уже работают над их ликвидацией", - приводятся слова министра в Telegram-канале ведомства. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго", в свою очередь, сообщила о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части страны после взрывов.Вооруженные силы России начали массированные атаки против украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.
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украина, электроэнергия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, электроэнергия
09:00 08.05.2024 (обновлено: 09:50 08.05.2024)
 
На Украине заявили о повреждении энергообъектов в пяти областях

Минэнерго Украины сообщило о повреждении энергетических объектов в пяти областях

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 8 мая – ПРАЙМ. В пяти областях Украины получили повреждения объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов, заявил глава Минэнерго страны Герман Галущенко.
Минувшей ночью на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Произошли взрывы в ряде регионов, в том числе в Киеве, Ивано-Франковской и Львовской областях, а также в Кременчуге Полтавской области.
По словам Галущенко, объекты генерации и передачи электрической энергии получили повреждения в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.
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"Энергетики уже работают над их ликвидацией", - приводятся слова министра в Telegram-канале ведомства.
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго", в свою очередь, сообщила о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части страны после взрывов.
Вооруженные силы России начали массированные атаки против украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАэлектроэнергия
 
 
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