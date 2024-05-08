https://1prime.ru/20240508/ukraina-848003449.html

Так решил Вашингтон. Макрон снял последнее табу в отношении Украины

Так решил Вашингтон. Макрон снял последнее табу в отношении Украины - 08.05.2024, ПРАЙМ

Так решил Вашингтон. Макрон снял последнее табу в отношении Украины

Своими высказываниями о потенциальной отправке войск Иностранного легиона на Украину президент Франции нарушил "табу" по этому вопросу в Евросоюзе, пишет... | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T12:35+0300

2024-05-08T12:35+0300

2024-05-08T12:35+0300

спецоперация на украине

россия

европа

сша

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84044/92/840449203_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_58564badb5bac3e4a8356b22031a9732.jpg

МОСКВА. 8 мая - ПРАЙМ. Своими высказываниями о потенциальной отправке войск Иностранного легиона на Украину президент Франции нарушил "табу" по этому вопросу в Евросоюзе, пишет хорватское издание Geopolitika.news.Так, издание приводит в пример материал Foreign Affairs, который назывался "Не НАТО, а Европа должна отправить войска на Украину". Так, согласно статье, в Европе "разрушилось табу" и что "еще несколько месяцев назад невозможно было себе представить, чтобы европейские лидеры предлагали отправить войска на Украину". Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram Тем не менее, как подчеркивает газета, Вашингтон продолжает активно подталкивать европейские столицы к военному столкновению с Россией, при условии, что ЕС будет противостоять российской армии самоятостельно.Как писали близкие к Белому дома американские аналитики, европейские государства обязательно должны показать России, что они готовы защищать Украину и ее суверенитет. Однако, по их словам, НАТО не обязано отправлять свои войска на помощь, ЕС должен справиться своими силами.Как отмечает издание, подобные мнения не исключение ни в американских аналитических кругах, ни в американских СМИ, так как они улавливают настроения, витающие в структурах самой американской власти.Авторы статьи пишут, что никогда нельзя исключать переговоры России и США, на чем и основывается Вашингтон, не говоря ни слова об отправке своих войск. Тем не менее, по их словам, в случае отсутствия компромиссов российская армия может начать масштабное наступление на Украине и освободить еще несколько территорий, за которые ЕС придется побиться.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>>

https://1prime.ru/20240508/ssha-848000936.html

европа

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, европа, сша, украина