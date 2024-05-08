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Так решил Вашингтон. Макрон снял последнее табу в отношении Украины - 08.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240508/ukraina-848003449.html
Так решил Вашингтон. Макрон снял последнее табу в отношении Украины
Так решил Вашингтон. Макрон снял последнее табу в отношении Украины - 08.05.2024, ПРАЙМ
Так решил Вашингтон. Макрон снял последнее табу в отношении Украины
Своими высказываниями о потенциальной отправке войск Иностранного легиона на Украину президент Франции нарушил "табу" по этому вопросу в Евросоюзе, пишет... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T12:35+0300
2024-05-08T12:35+0300
спецоперация на украине
россия
европа
сша
украина
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МОСКВА. 8 мая - ПРАЙМ. Своими высказываниями о потенциальной отправке войск Иностранного легиона на Украину президент Франции нарушил "табу" по этому вопросу в Евросоюзе, пишет хорватское издание Geopolitika.news.Так, издание приводит в пример материал Foreign Affairs, который назывался "Не НАТО, а Европа должна отправить войска на Украину". Так, согласно статье, в Европе "разрушилось табу" и что "еще несколько месяцев назад невозможно было себе представить, чтобы европейские лидеры предлагали отправить войска на Украину". Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram Тем не менее, как подчеркивает газета, Вашингтон продолжает активно подталкивать европейские столицы к военному столкновению с Россией, при условии, что ЕС будет противостоять российской армии самоятостельно.Как писали близкие к Белому дома американские аналитики, европейские государства обязательно должны показать России, что они готовы защищать Украину и ее суверенитет. Однако, по их словам, НАТО не обязано отправлять свои войска на помощь, ЕС должен справиться своими силами.Как отмечает издание, подобные мнения не исключение ни в американских аналитических кругах, ни в американских СМИ, так как они улавливают настроения, витающие в структурах самой американской власти.Авторы статьи пишут, что никогда нельзя исключать переговоры России и США, на чем и основывается Вашингтон, не говоря ни слова об отправке своих войск. Тем не менее, по их словам, в случае отсутствия компромиссов российская армия может начать масштабное наступление на Украине и освободить еще несколько территорий, за которые ЕС придется побиться.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ&gt;&gt;&gt;
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россия, европа, сша, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ЕВРОПА, США, УКРАИНА
12:35 08.05.2024
 
Так решил Вашингтон. Макрон снял последнее табу в отношении Украины

GN: США начали открыто подталкивать Европу к войне с Россией

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА. 8 мая - ПРАЙМ. Своими высказываниями о потенциальной отправке войск Иностранного легиона на Украину президент Франции нарушил "табу" по этому вопросу в Евросоюзе, пишет хорватское издание Geopolitika.news.
Так, издание приводит в пример материал Foreign Affairs, который назывался "Не НАТО, а Европа должна отправить войска на Украину". Так, согласно статье, в Европе "разрушилось табу" и что "еще несколько месяцев назад невозможно было себе представить, чтобы европейские лидеры предлагали отправить войска на Украину".
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Тем не менее, как подчеркивает газета, Вашингтон продолжает активно подталкивать европейские столицы к военному столкновению с Россией, при условии, что ЕС будет противостоять российской армии самоятостельно.
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11:54
Как писали близкие к Белому дома американские аналитики, европейские государства обязательно должны показать России, что они готовы защищать Украину и ее суверенитет. Однако, по их словам, НАТО не обязано отправлять свои войска на помощь, ЕС должен справиться своими силами.
Как отмечает издание, подобные мнения не исключение ни в американских аналитических кругах, ни в американских СМИ, так как они улавливают настроения, витающие в структурах самой американской власти.
Авторы статьи пишут, что никогда нельзя исключать переговоры России и США, на чем и основывается Вашингтон, не говоря ни слова об отправке своих войск. Тем не менее, по их словам, в случае отсутствия компромиссов российская армия может начать масштабное наступление на Украине и освободить еще несколько территорий, за которые ЕС придется побиться.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>>
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯЕВРОПАСШАУКРАИНА
 
 
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