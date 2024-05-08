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"Эффект домино". Битва за Часов Яр станет решающей в конфликте на Украине
"Эффект домино". Битва за Часов Яр станет решающей в конфликте на Украине - 08.05.2024, ПРАЙМ
"Эффект домино". Битва за Часов Яр станет решающей в конфликте на Украине
Битва за Часов Яр может стать решающей в конфликте на Украине, сообщает американское издание Newsweek. | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T13:48+0300
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Битва за Часов Яр может стать решающей в конфликте на Украине, сообщает американское издание Newsweek."Неутихающие бои за восточноукраинский город Часов Яр могут оказаться одним из важнейших сражений конфликта: силы Москвы прилагают все усилия, чтобы добиться новых успехов, прежде чем украинские подразделения применят в бою снова начавшую поступать военную помощь США", — говорится в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо последним данным Института изучения войны (ISW), российские войска продолжают свое наступление в направлении Часова Яра в Донецкой области.В апреле 2023 года российские войска освободили Артемовск, находящийся недалеко от Часова Яра. Часов Яр имеет стратегическое значение, так как расположен на господствующей высоте и в дальнейшем проложит дорогу в Краматорск и Славянск, которые являются целями для России."Битва за Часов Яр — важное, практически решающее звено возможного эффекта домино, которого, разумеется, никто не хочет", — говорится в издании.Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о непростом положении украинских войск на поле боя. Он заявлял, что РФ обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии боевого соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. По словам Сырского, наиболее горячими точками являются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Новости
"Эффект домино". Битва за Часов Яр станет решающей в конфликте на Украине
Newsweek: взятие Часова Яра российской армией грозит вызвать эффект домино
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ.
Битва за Часов Яр может стать решающей в конфликте на Украине, сообщает
американское издание Newsweek.
"Неутихающие бои за восточноукраинский город Часов Яр могут оказаться одним из важнейших сражений конфликта: силы Москвы прилагают все усилия, чтобы добиться новых успехов, прежде чем украинские подразделения применят в бою снова начавшую поступать военную помощь США", — говорится в публикации.
По последним данным Института изучения войны (ISW), российские войска продолжают свое наступление в направлении Часова Яра в Донецкой области.
В апреле 2023 года российские войска освободили Артемовск, находящийся недалеко от Часова Яра. Часов Яр имеет стратегическое значение, так как расположен на господствующей высоте и в дальнейшем проложит дорогу в Краматорск и Славянск, которые являются целями для России.
"Битва за Часов Яр — важное, практически решающее звено возможного эффекта домино, которого, разумеется, никто не хочет", — говорится в издании.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о непростом положении украинских войск на поле боя. Он заявлял, что РФ обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии боевого соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. По словам Сырского, наиболее горячими точками являются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Такого еще не было. На Западе забили тревогу из-за Часова Яра