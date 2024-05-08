https://1prime.ru/20240508/ukraina-848011301.html

Постпреды ЕС предварительно одобрили план реформ для финансирования Украины

Постпреды ЕС предварительно одобрили план реформ для финансирования Украины - 08.05.2024, ПРАЙМ

Постпреды ЕС предварительно одобрили план реформ для финансирования Украины

Постоянные представители стран-участниц Евросоюза предварительно одобрили план реформ для Украины, который является условием для предоставления финансирования... | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T14:39+0300

2024-05-08T14:39+0300

2024-05-08T14:42+0300

спецоперация на украине

ес

украина

финансирование украины

https://cdnn.1prime.ru/img/83903/59/839035979_0:90:3319:1957_1920x0_80_0_0_32780470e784051d2b4b46362bd3f795.jpg

БРЮССЕЛЬ, 8 мая – ПРАЙМ. Постоянные представители стран-участниц Евросоюза предварительно одобрили план реформ для Украины, который является условием для предоставления финансирования Киева. Об этом говорится в публикации представительства председательствующей в настоящее время в Совете ЕС Бельгии в социальной сети Х."Послы стран ЕС предварительно согласовали план реформ Украины для получения финансовой помощи Евросоюза до 2027 года в рамках фонда Украины", - сказано в тексте.1 февраля лидеры стран ЕС договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщал глава Евросовета Шарль Мишель. Позднее ЕС опубликовал официальный документ, согласно которому Брюссель установил механизм ежегодной отчетности по оказываемой Украине макрофинансовой помощи. Как подчеркивается в документе, предварительным условием предоставления финансовой помощи Киеву на ближайшие четыре года будет соблюдение демократических норм и верховенства права.

https://1prime.ru/20240508/vsu-848000309.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, украина, финансирование украины