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Постпреды ЕС предварительно одобрили план реформ для финансирования Украины
Постпреды ЕС предварительно одобрили план реформ для финансирования Украины - 08.05.2024, ПРАЙМ
Постпреды ЕС предварительно одобрили план реформ для финансирования Украины
Постоянные представители стран-участниц Евросоюза предварительно одобрили план реформ для Украины, который является условием для предоставления финансирования... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T14:39+0300
2024-05-08T14:39+0300
2024-05-08T14:42+0300
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БРЮССЕЛЬ, 8 мая – ПРАЙМ. Постоянные представители стран-участниц Евросоюза предварительно одобрили план реформ для Украины, который является условием для предоставления финансирования Киева. Об этом говорится в публикации представительства председательствующей в настоящее время в Совете ЕС Бельгии в социальной сети Х."Послы стран ЕС предварительно согласовали план реформ Украины для получения финансовой помощи Евросоюза до 2027 года в рамках фонда Украины", - сказано в тексте.1 февраля лидеры стран ЕС договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщал глава Евросовета Шарль Мишель. Позднее ЕС опубликовал официальный документ, согласно которому Брюссель установил механизм ежегодной отчетности по оказываемой Украине макрофинансовой помощи. Как подчеркивается в документе, предварительным условием предоставления финансовой помощи Киеву на ближайшие четыре года будет соблюдение демократических норм и верховенства права.
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ес, украина, финансирование украины
Спецоперация на Украине, ЕС, УКРАИНА, финансирование Украины
Постпреды ЕС предварительно одобрили план реформ для финансирования Украины
Постпреды ЕС предварительно согласовали план Украины для финансирования на 50 млрд евро
БРЮССЕЛЬ, 8 мая – ПРАЙМ. Постоянные представители стран-участниц Евросоюза предварительно одобрили план реформ для Украины, который является условием для предоставления финансирования Киева. Об этом говорится в публикации представительства председательствующей в настоящее время в Совете ЕС Бельгии в социальной сети Х.
"Послы стран ЕС предварительно согласовали план реформ Украины для получения финансовой помощи Евросоюза до 2027 года в рамках фонда Украины", - сказано в тексте.
1 февраля лидеры стран ЕС договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщал глава Евросовета Шарль Мишель. Позднее ЕС опубликовал официальный документ, согласно которому Брюссель установил механизм ежегодной отчетности по оказываемой Украине макрофинансовой помощи. Как подчеркивается в документе, предварительным условием предоставления финансовой помощи Киеву на ближайшие четыре года будет соблюдение демократических норм и верховенства права.
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