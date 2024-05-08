https://1prime.ru/20240508/ukraina-848021637.html

В США раскрыли, к чему могут привести действия НАТО на Украине

В США раскрыли, к чему могут привести действия НАТО на Украине - 08.05.2024, ПРАЙМ

В США раскрыли, к чему могут привести действия НАТО на Украине

Действия НАТО на Украине могут спровоцировать ядерный конфликт, считает отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T17:48+0300

2024-05-08T17:48+0300

2024-05-08T17:48+0300

спецоперация на украине

украина

нато

сша

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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Действия НАТО на Украине могут спровоцировать ядерный конфликт, считает отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Хотим ли мы отправить войска НАТО на Украину? Хотим ли мы спасти свой престиж любой ценой? Потому что это рецепт ядерной войны. Это просто безумие, полное безумие. Я вижу, что это может произойти, и это пугает меня", — отметил он.По его мнению, ситуация в преддверии выборов в США может дойти до той степени, что президент Байден решит "спасти Украину", вступив в конфликт."Украина — это единственное место, где я могу представить себе вероятный сценарий применения ядерного оружия", — резюмировал Уилкерсон.Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке в зону спецоперации европейского контингента, подчеркивала, что военные станут законной целью российских Вооруженных сил.

https://1prime.ru/20240508/frantsiya-848021037.html

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украина, нато, сша