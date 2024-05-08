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В США раскрыли, к чему могут привести действия НАТО на Украине - 08.05.2024, ПРАЙМ
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В США раскрыли, к чему могут привести действия НАТО на Украине
В США раскрыли, к чему могут привести действия НАТО на Украине - 08.05.2024, ПРАЙМ
В США раскрыли, к чему могут привести действия НАТО на Украине
Действия НАТО на Украине могут спровоцировать ядерный конфликт, считает отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T17:48+0300
2024-05-08T17:48+0300
спецоперация на украине
украина
нато
сша
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Действия НАТО на Украине могут спровоцировать ядерный конфликт, считает отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Хотим ли мы отправить войска НАТО на Украину? Хотим ли мы спасти свой престиж любой ценой? Потому что это рецепт ядерной войны. Это просто безумие, полное безумие. Я вижу, что это может произойти, и это пугает меня", — отметил он.По его мнению, ситуация в преддверии выборов в США может дойти до той степени, что президент Байден решит "спасти Украину", вступив в конфликт."Украина — это единственное место, где я могу представить себе вероятный сценарий применения ядерного оружия", — резюмировал Уилкерсон.Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке в зону спецоперации европейского контингента, подчеркивала, что военные станут законной целью российских Вооруженных сил.
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украина, нато, сша
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, НАТО, США
17:48 08.05.2024
 
В США раскрыли, к чему могут привести действия НАТО на Украине

Полковник Уилкерсон: НАТО может спровоцировать ядерную войну из-за Украины

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Действия НАТО на Украине могут спровоцировать ядерный конфликт, считает отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Хотим ли мы отправить войска НАТО на Украину? Хотим ли мы спасти свой престиж любой ценой? Потому что это рецепт ядерной войны. Это просто безумие, полное безумие. Я вижу, что это может произойти, и это пугает меня", — отметил он.
По его мнению, ситуация в преддверии выборов в США может дойти до той степени, что президент Байден решит "спасти Украину", вступив в конфликт.
"Украина — это единственное место, где я могу представить себе вероятный сценарий применения ядерного оружия", — резюмировал Уилкерсон.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке в зону спецоперации европейского контингента, подчеркивала, что военные станут законной целью российских Вооруженных сил.
Париж - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАНАТОСША
 
 
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