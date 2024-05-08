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На Украине выстроились очереди у военкоматов из "непригодных" к службе
На Украине выстроились очереди у военкоматов из "непригодных" к службе - 08.05.2024, ПРАЙМ
На Украине выстроились очереди у военкоматов из "непригодных" к службе
Очереди из военнообязанных, добровольно явившихся в украинские военкоматы образовались из уверенных в своей "непригодности" к воинской службе граждан, заявил в... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T20:02+0300
2024-05-08T20:02+0300
2024-05-08T20:02+0300
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Очереди из военнообязанных, добровольно явившихся в украинские военкоматы образовались из уверенных в своей "непригодности" к воинской службе граждан, заявил в среду депутат Верховной рады Украины Роман Костенко. В начале мая украинские СМИ сообщали, что у украинских военкоматов образовались очереди из военнообязанных, пытающихся успеть обновить свои данные до вступления в силу закона об усилении мобилизации. "Основная масса людей, которые пришли в территориальные центры комплектования (новое название военкоматов на Украине — прим.ред.) обновлять данные, те, у кого есть бронь или есть какие-то вопросы по здоровью, которые уверены, что они не будут призваны", — заявил Костенко на брифинге в Верховной раде. Депутат Рады Алексей Гончаренко ранее упрекнул минобороны Украины в том, что военкоматы оказались не готовы к потоку военнообязанных, которые после вступления закона о мобилизации обязаны будут в течении 60 дней обновить свои военно-учетные данные. 11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.Для получения повестки нужно лично явиться в военкомат или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка считается врученной даже если призывник лично ее не видел, но в документе стоит штамп о невозможности личного вручения.
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украина, военные, мобилизация, мобилизация на украине
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, военные, мобилизация, мобилизация на Украине
На Украине выстроились очереди у военкоматов из "непригодных" к службе
НА Украине выстроились очереди у военкоматов из "непригодных" к службе
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Очереди из военнообязанных, добровольно явившихся в украинские военкоматы образовались из уверенных в своей "непригодности" к воинской службе граждан, заявил в среду депутат Верховной рады Украины Роман Костенко.
В начале мая украинские СМИ сообщали, что у украинских военкоматов образовались очереди из военнообязанных, пытающихся успеть обновить свои данные до вступления в силу закона об усилении мобилизации.
"Основная масса людей, которые пришли в территориальные центры комплектования (новое название военкоматов на Украине — прим.ред.) обновлять данные, те, у кого есть бронь или есть какие-то вопросы по здоровью, которые уверены, что они не будут призваны", — заявил Костенко на брифинге в Верховной раде.
Депутат Рады Алексей Гончаренко ранее упрекнул минобороны Украины в том, что военкоматы оказались не готовы к потоку военнообязанных, которые после вступления закона о мобилизации обязаны будут в течении 60 дней обновить свои военно-учетные данные.
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11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.
Для получения повестки нужно лично явиться в военкомат или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка считается врученной даже если призывник лично ее не видел, но в документе стоит штамп о невозможности личного вручения.