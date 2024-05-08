https://1prime.ru/20240508/ukraina-848024490.html

На Украине выстроились очереди у военкоматов из "непригодных" к службе

На Украине выстроились очереди у военкоматов из "непригодных" к службе - 08.05.2024, ПРАЙМ

На Украине выстроились очереди у военкоматов из "непригодных" к службе

Очереди из военнообязанных, добровольно явившихся в украинские военкоматы образовались из уверенных в своей "непригодности" к воинской службе граждан, заявил в... | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T20:02+0300

2024-05-08T20:02+0300

2024-05-08T20:02+0300

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военные

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мобилизация на украине

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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Очереди из военнообязанных, добровольно явившихся в украинские военкоматы образовались из уверенных в своей "непригодности" к воинской службе граждан, заявил в среду депутат Верховной рады Украины Роман Костенко. В начале мая украинские СМИ сообщали, что у украинских военкоматов образовались очереди из военнообязанных, пытающихся успеть обновить свои данные до вступления в силу закона об усилении мобилизации. "Основная масса людей, которые пришли в территориальные центры комплектования (новое название военкоматов на Украине — прим.ред.) обновлять данные, те, у кого есть бронь или есть какие-то вопросы по здоровью, которые уверены, что они не будут призваны", — заявил Костенко на брифинге в Верховной раде. Депутат Рады Алексей Гончаренко ранее упрекнул минобороны Украины в том, что военкоматы оказались не готовы к потоку военнообязанных, которые после вступления закона о мобилизации обязаны будут в течении 60 дней обновить свои военно-учетные данные. 11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.Для получения повестки нужно лично явиться в военкомат или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка считается врученной даже если призывник лично ее не видел, но в документе стоит штамп о невозможности личного вручения.

https://1prime.ru/20240508/spetsoperatsiya-na-ukraine-847993618.html

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