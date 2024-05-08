https://1prime.ru/20240508/ukraina-848026088.html

США работают над новыми пакетами военной помощи Украине

США работают над новыми пакетами военной помощи Украине - 08.05.2024, ПРАЙМ

США работают над новыми пакетами военной помощи Украине

США работают над новыми пакетами военной помощи Украине, но пока не готовы говорить о сроках их выделения, заявил официальный представитель госдепартамента... | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T21:36+0300

2024-05-08T21:36+0300

2024-05-08T21:37+0300

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ВАШИНГТОН, 8 мая — ПРАЙМ. США работают над новыми пакетами военной помощи Украине, но пока не готовы говорить о сроках их выделения, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Мы работаем на другими пакетами. Вы можете их ожидать… но я не собираюсь предоставлять сроки или день, когда будет объявление", — сообщил он журналистам на брифинге, говоря о выделении новой военной помощи Украине. 20 апреля палата представителей приняла законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. 23 апреля документ поддержал сенат США.Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи Украине и другим союзникам Соединенных Штатов. Таким образом, он избавился от последнего юридического препятствия для возобновления поставок туда американского оружия.На помощь Украине США направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда — на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда — на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда — для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".

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