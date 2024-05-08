Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США работают над новыми пакетами военной помощи Украине - 08.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240508/ukraina-848026088.html
США работают над новыми пакетами военной помощи Украине
США работают над новыми пакетами военной помощи Украине - 08.05.2024, ПРАЙМ
США работают над новыми пакетами военной помощи Украине
США работают над новыми пакетами военной помощи Украине, но пока не готовы говорить о сроках их выделения, заявил официальный представитель госдепартамента... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T21:36+0300
2024-05-08T21:37+0300
спецоперация на украине
сша
украина
военная помощь украине
помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/83392/36/833923616_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_a6c365e1501d2fc719ee4a730b6badf6.jpg
ВАШИНГТОН, 8 мая — ПРАЙМ. США работают над новыми пакетами военной помощи Украине, но пока не готовы говорить о сроках их выделения, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Мы работаем на другими пакетами. Вы можете их ожидать… но я не собираюсь предоставлять сроки или день, когда будет объявление", — сообщил он журналистам на брифинге, говоря о выделении новой военной помощи Украине. 20 апреля палата представителей приняла законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. 23 апреля документ поддержал сенат США.Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи Украине и другим союзникам Соединенных Штатов. Таким образом, он избавился от последнего юридического препятствия для возобновления поставок туда американского оружия.На помощь Украине США направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда — на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда — на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда — для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
https://1prime.ru/20240508/vsu-848025961.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83392/36/833923616_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_6977b7b8ddc84fdfaade3969eebeec43.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, военная помощь украине, помощь украине
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, военная помощь Украине, помощь Украине
21:36 08.05.2024 (обновлено: 21:37 08.05.2024)
 
США работают над новыми пакетами военной помощи Украине

США работают над новыми пакетами военной помощи Украине

© РИА Новости . Михаил Тургиев | Перейти в медиабанкЗабор у Белого дома в Вашингтоне станет выше
Забор у Белого дома в Вашингтоне станет выше - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Михаил Тургиев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 8 мая — ПРАЙМ. США работают над новыми пакетами военной помощи Украине, но пока не готовы говорить о сроках их выделения, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
"Мы работаем на другими пакетами. Вы можете их ожидать… но я не собираюсь предоставлять сроки или день, когда будет объявление", — сообщил он журналистам на брифинге, говоря о выделении новой военной помощи Украине.
20 апреля палата представителей приняла законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. 23 апреля документ поддержал сенат США.
Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи Украине и другим союзникам Соединенных Штатов. Таким образом, он избавился от последнего юридического препятствия для возобновления поставок туда американского оружия.
На помощь Украине США направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда — на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда — на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда — для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
Кадыров рассказал о том, о чем просят пленные офицеры ВСУ
21:20
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНАвоенная помощь Украинепомощь Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала