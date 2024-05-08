https://1prime.ru/20240508/ukraina-848026088.html
США работают над новыми пакетами военной помощи Украине
США работают над новыми пакетами военной помощи Украине - 08.05.2024, ПРАЙМ
США работают над новыми пакетами военной помощи Украине
США работают над новыми пакетами военной помощи Украине, но пока не готовы говорить о сроках их выделения, заявил официальный представитель госдепартамента... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T21:36+0300
2024-05-08T21:36+0300
2024-05-08T21:37+0300
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ВАШИНГТОН, 8 мая — ПРАЙМ. США работают над новыми пакетами военной помощи Украине, но пока не готовы говорить о сроках их выделения, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Мы работаем на другими пакетами. Вы можете их ожидать… но я не собираюсь предоставлять сроки или день, когда будет объявление", — сообщил он журналистам на брифинге, говоря о выделении новой военной помощи Украине. 20 апреля палата представителей приняла законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. 23 апреля документ поддержал сенат США.Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи Украине и другим союзникам Соединенных Штатов. Таким образом, он избавился от последнего юридического препятствия для возобновления поставок туда американского оружия.На помощь Украине США направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда — на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда — на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда — для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
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Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, военная помощь Украине, помощь Украине
США работают над новыми пакетами военной помощи Украине
США работают над новыми пакетами военной помощи Украине
ВАШИНГТОН, 8 мая — ПРАЙМ. США работают над новыми пакетами военной помощи Украине, но пока не готовы говорить о сроках их выделения, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
"Мы работаем на другими пакетами. Вы можете их ожидать… но я не собираюсь предоставлять сроки или день, когда будет объявление", — сообщил он журналистам на брифинге, говоря о выделении новой военной помощи Украине.
20 апреля палата представителей приняла законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. 23 апреля документ поддержал сенат США.
Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи Украине и другим союзникам Соединенных Штатов. Таким образом, он избавился от последнего юридического препятствия для возобновления поставок туда американского оружия.
На помощь Украине США направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда — на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда — на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда — для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
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