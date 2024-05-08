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На Украине ограничили потребление электричества в промышленности
На Украине ограничили потребление электричества в промышленности - 08.05.2024, ПРАЙМ
На Украине ограничили потребление электричества в промышленности
"Укрэнерго" ввела ограничения электроснабжения промышленности и бизнеса, сообщила пресс-служба компании. | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T22:39+0300
2024-05-08T22:39+0300
2024-05-08T22:39+0300
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. "Укрэнерго" ввела ограничения электроснабжения промышленности и бизнеса, сообщила пресс-служба компании. Ранее компания предупредила, что вечером в среду на Украине введут ограничения электроснабжения бизнеса из-за дефицита в энергосистеме. А при росте уровня потребления электроэнергии начнутся аварийные отключения для бытовых потребителей."Для поддержания баланса между потреблением и производством электроэнергии, что является главным условием работы энергосистемы, необходимы контролируемые ограничения потребления. Сейчас они применены для промышленности, но вот коснутся ли они бытовых потребителей будет зависеть от того, насколько экономно украинцы будут потреблять электроэнергию", — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале "Укрэнерго". По его словам, в электросистеме страны образовался дефицит, который не удается скомпенсировать даже за счет импорта из Европы. В связи с чем введены контролируемые ограничения потребления во всех областях Украины.Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее сообщал, что в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. Позднее НЭК "Укрэнерго" сообщило о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины.
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украина, электроэнергия, поставки электроэнергии
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, электроэнергия, поставки электроэнергии
На Украине ограничили потребление электричества в промышленности
"Укрэнерго" ввел ограничение потребления электричества для промышленности
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. "Укрэнерго" ввела ограничения электроснабжения промышленности и бизнеса, сообщила пресс-служба компании.
Ранее компания предупредила, что вечером в среду на Украине введут ограничения электроснабжения бизнеса из-за дефицита в энергосистеме. А при росте уровня потребления электроэнергии начнутся аварийные отключения для бытовых потребителей.
"Для поддержания баланса между потреблением и производством электроэнергии, что является главным условием работы энергосистемы, необходимы контролируемые ограничения потребления. Сейчас они применены для промышленности, но вот коснутся ли они бытовых потребителей будет зависеть от того, насколько экономно украинцы будут потреблять электроэнергию", — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале "Укрэнерго".
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По его словам, в электросистеме страны образовался дефицит, который не удается скомпенсировать даже за счет импорта из Европы. В связи с чем введены контролируемые ограничения потребления во всех областях Украины.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее сообщал, что в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. Позднее НЭК "Укрэнерго" сообщило о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины.