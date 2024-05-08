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Живая сила иссякает. На Западе спрогнозировали ухудшение положения ВСУ - 08.05.2024, ПРАЙМ
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Живая сила иссякает. На Западе спрогнозировали ухудшение положения ВСУ
Живая сила иссякает. На Западе спрогнозировали ухудшение положения ВСУ - 08.05.2024, ПРАЙМ
Живая сила иссякает. На Западе спрогнозировали ухудшение положения ВСУ
Украина испытывает трудности с поддержанием достаточной численности вооруженных сил в борьбе с Россией, пишет немецкое издание Business Insider со ссылкой на... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T11:43+0300
2024-05-08T11:43+0300
спецоперация на украине
украина
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Украина испытывает трудности с поддержанием достаточной численности вооруженных сил в борьбе с Россией, пишет немецкое издание Business Insider со ссылкой на мнение американского военного аналитика Майкла Кофмана.По его мнению, Украине потребуется несколько месяцев, чтобы решить ситуацию с личным составом и комплектованием частей.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечается, сокращение численности солдат в рядах ВСУ является большой проблемой, которая может усугубиться, и этому не поможет даже новый пакет помощи от США на 61 миллиард долларов."Боеприпасы могут прибыть уже через две недели, а живая сила — нет", — прокомментировал Кофман.По его словам, помимо непреходящих проблем с кадрами, Украина также столкнулась со снижением эффективности ряда высокоточных средств.Именно нехватка живой силы по-прежнему остается ключевой проблемой для украинцев. "Вообще украинские силы по-прежнему неплохо справляются с обороной. Проблема в том, что они значительно уступают противнику по численности", — заключил он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ
11:43 08.05.2024
 
Живая сила иссякает. На Западе спрогнозировали ухудшение положения ВСУ

BI: ситуация с личным составом у ВСУ постоянно обостряется

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Украина испытывает трудности с поддержанием достаточной численности вооруженных сил в борьбе с Россией, пишет немецкое издание Business Insider со ссылкой на мнение американского военного аналитика Майкла Кофмана.
По его мнению, Украине потребуется несколько месяцев, чтобы решить ситуацию с личным составом и комплектованием частей.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Как отмечается, сокращение численности солдат в рядах ВСУ является большой проблемой, которая может усугубиться, и этому не поможет даже новый пакет помощи от США на 61 миллиард долларов.
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"Боеприпасы могут прибыть уже через две недели, а живая сила — нет", — прокомментировал Кофман.
По его словам, помимо непреходящих проблем с кадрами, Украина также столкнулась со снижением эффективности ряда высокоточных средств.
Именно нехватка живой силы по-прежнему остается ключевой проблемой для украинцев. "Вообще украинские силы по-прежнему неплохо справляются с обороной. Проблема в том, что они значительно уступают противнику по численности", — заключил он.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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