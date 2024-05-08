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Кадыров рассказал о том, о чем просят пленные офицеры ВСУ - 08.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Кадыров рассказал о том, о чем просят пленные офицеры ВСУ
Кадыров рассказал о том, о чем просят пленные офицеры ВСУ - 08.05.2024, ПРАЙМ
Кадыров рассказал о том, о чем просят пленные офицеры ВСУ
Пленные офицеры ВСУ просят не передавать их Украине, в России они чувствуют себя в безопасности, рассказал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T21:20+0300
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спецоперация на украине
россия
всу
чечня
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 8 мая — ПРАЙМ. Пленные офицеры ВСУ просят не передавать их Украине, в России они чувствуют себя в безопасности, рассказал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. "Много пленных у нас — офицеры ВСУ. Они не хотят возвращаться. Просят, чтобы мы не передавали их Украине, потому что их обратно отправят на фронт. С нами они считают, что в безопасности", — рассказал Кадыров журналистам.Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне на центральной площади Грозного открылась выставка трофейной техники. На выставке можно увидеть образцы иностранной военной техники, которые были захвачены чеченскими бойцами в ходе специальной военной операции на Украине. Среди экспонатов — бронемашины из США, Великобритании и Украины.
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россия, всу, чечня, рамзан кадыров
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ, ЧЕЧНЯ, Рамзан Кадыров
21:20 08.05.2024
 
Кадыров рассказал о том, о чем просят пленные офицеры ВСУ

Кадыров: пленные офицеры ВСУ просят не передавать их Украине

© POOL | Перейти в медиабанкИнаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
© POOL
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ГРОЗНЫЙ, 8 мая ПРАЙМ. Пленные офицеры ВСУ просят не передавать их Украине, в России они чувствуют себя в безопасности, рассказал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
"Много пленных у нас — офицеры ВСУ. Они не хотят возвращаться. Просят, чтобы мы не передавали их Украине, потому что их обратно отправят на фронт. С нами они считают, что в безопасности", — рассказал Кадыров журналистам.
Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне на центральной площади Грозного открылась выставка трофейной техники. На выставке можно увидеть образцы иностранной военной техники, которые были захвачены чеченскими бойцами в ходе специальной военной операции на Украине. Среди экспонатов — бронемашины из США, Великобритании и Украины.
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
На Украине выстроились очереди у военкоматов из "непригодных" к службе
20:02
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯВСУЧЕЧНЯРамзан Кадыров
 
 
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