https://1prime.ru/20240508/vsu-848025961.html

Кадыров рассказал о том, о чем просят пленные офицеры ВСУ

Кадыров рассказал о том, о чем просят пленные офицеры ВСУ - 08.05.2024, ПРАЙМ

Кадыров рассказал о том, о чем просят пленные офицеры ВСУ

Пленные офицеры ВСУ просят не передавать их Украине, в России они чувствуют себя в безопасности, рассказал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T21:20+0300

2024-05-08T21:20+0300

2024-05-08T21:20+0300

спецоперация на украине

россия

всу

чечня

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 8 мая — ПРАЙМ. Пленные офицеры ВСУ просят не передавать их Украине, в России они чувствуют себя в безопасности, рассказал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. "Много пленных у нас — офицеры ВСУ. Они не хотят возвращаться. Просят, чтобы мы не передавали их Украине, потому что их обратно отправят на фронт. С нами они считают, что в безопасности", — рассказал Кадыров журналистам.Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне на центральной площади Грозного открылась выставка трофейной техники. На выставке можно увидеть образцы иностранной военной техники, которые были захвачены чеченскими бойцами в ходе специальной военной операции на Украине. Среди экспонатов — бронемашины из США, Великобритании и Украины.

https://1prime.ru/20240508/ukraina-848024490.html

чечня

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россия, всу, чечня, рамзан кадыров