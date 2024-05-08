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Французские войска в зоне СВО станут целью для России, заявила Захарова - 08.05.2024, ПРАЙМ
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Французские войска в зоне СВО станут целью для России, заявила Захарова
Французские войска в зоне СВО станут целью для России, заявила Захарова - 08.05.2024, ПРАЙМ
Французские войска в зоне СВО станут целью для России, заявила Захарова
Французские военные, оказавшись в зоне СВО, станут целью Вооруженных сил России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T11:32+0300
2024-05-08T11:32+0300
спецоперация на украине
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франция
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Французские военные, оказавшись в зоне СВО, станут целью Вооруженных сил России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможности ввести на Украину европейский контингент, после чего столкнулся с критикой со стороны партнеров по НАТО и ЕС. Недавно в беседе с изданием Economist французский лидер вновь заговорил об отправке в зону конфликта войск, если Россия прорвет линии фронта.Захарова, комментируя слова Макрона, отметила, что он объяснял риторику желанием создать для России "стратегическую неопределенность."Мы вынуждены его разочаровать - для нас ситуация выглядит более чем определенной. Мы уже тоже давно определились. Если французы появятся в зоне конфликта, они неизбежно станут целями для российских вооруженных сил", - сказала дипломат.
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всу, франция, россия, мария захарова, эммануэль макрон
Спецоперация на Украине, ВСУ, ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, Мария Захарова, Эммануэль Макрон
11:32 08.05.2024
 
Французские войска в зоне СВО станут целью для России, заявила Захарова

Захарова: французские войска будут целью для РФ, если окажутся в зоне конфликта на Украине

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВсемирный фестиваль молодежи в Сочи
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Французские военные, оказавшись в зоне СВО, станут целью Вооруженных сил России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможности ввести на Украину европейский контингент, после чего столкнулся с критикой со стороны партнеров по НАТО и ЕС. Недавно в беседе с изданием Economist французский лидер вновь заговорил об отправке в зону конфликта войск, если Россия прорвет линии фронта.
Захарова, комментируя слова Макрона, отметила, что он объяснял риторику желанием создать для России "стратегическую неопределенность.
"Мы вынуждены его разочаровать - для нас ситуация выглядит более чем определенной. Мы уже тоже давно определились. Если французы появятся в зоне конфликта, они неизбежно станут целями для российских вооруженных сил", - сказала дипломат.
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Вчера, 09:59
 
Спецоперация на УкраинеВСУФРАНЦИЯРОССИЯМария ЗахароваЭммануэль Макрон
 
 
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