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Французские войска в зоне СВО станут целью для России, заявила Захарова
Французские войска в зоне СВО станут целью для России, заявила Захарова - 08.05.2024, ПРАЙМ
Французские войска в зоне СВО станут целью для России, заявила Захарова
Французские военные, оказавшись в зоне СВО, станут целью Вооруженных сил России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T11:32+0300
2024-05-08T11:32+0300
2024-05-08T11:32+0300
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Французские военные, оказавшись в зоне СВО, станут целью Вооруженных сил России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможности ввести на Украину европейский контингент, после чего столкнулся с критикой со стороны партнеров по НАТО и ЕС. Недавно в беседе с изданием Economist французский лидер вновь заговорил об отправке в зону конфликта войск, если Россия прорвет линии фронта.Захарова, комментируя слова Макрона, отметила, что он объяснял риторику желанием создать для России "стратегическую неопределенность."Мы вынуждены его разочаровать - для нас ситуация выглядит более чем определенной. Мы уже тоже давно определились. Если французы появятся в зоне конфликта, они неизбежно станут целями для российских вооруженных сил", - сказала дипломат.
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всу, франция, россия, мария захарова, эммануэль макрон
Спецоперация на Украине, ВСУ, ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, Мария Захарова, Эммануэль Макрон
Французские войска в зоне СВО станут целью для России, заявила Захарова
Захарова: французские войска будут целью для РФ, если окажутся в зоне конфликта на Украине
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Французские военные, оказавшись в зоне СВО, станут целью Вооруженных сил России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможности ввести на Украину европейский контингент, после чего столкнулся с критикой со стороны партнеров по НАТО и ЕС. Недавно в беседе с изданием Economist французский лидер вновь заговорил об отправке в зону конфликта войск, если Россия прорвет линии фронта.
Захарова, комментируя слова Макрона, отметила, что он объяснял риторику желанием создать для России "стратегическую неопределенность.
"Мы вынуждены его разочаровать - для нас ситуация выглядит более чем определенной. Мы уже тоже давно определились. Если французы появятся в зоне конфликта, они неизбежно станут целями для российских вооруженных сил", - сказала дипломат.
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