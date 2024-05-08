https://1prime.ru/20240508/zakharova-847998822.html

Французские войска в зоне СВО станут целью для России, заявила Захарова

Французские войска в зоне СВО станут целью для России, заявила Захарова - 08.05.2024, ПРАЙМ

Французские войска в зоне СВО станут целью для России, заявила Захарова

Французские военные, оказавшись в зоне СВО, станут целью Вооруженных сил России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T11:32+0300

2024-05-08T11:32+0300

2024-05-08T11:32+0300

спецоперация на украине

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франция

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мария захарова

эммануэль макрон

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Французские военные, оказавшись в зоне СВО, станут целью Вооруженных сил России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможности ввести на Украину европейский контингент, после чего столкнулся с критикой со стороны партнеров по НАТО и ЕС. Недавно в беседе с изданием Economist французский лидер вновь заговорил об отправке в зону конфликта войск, если Россия прорвет линии фронта.Захарова, комментируя слова Макрона, отметила, что он объяснял риторику желанием создать для России "стратегическую неопределенность."Мы вынуждены его разочаровать - для нас ситуация выглядит более чем определенной. Мы уже тоже давно определились. Если французы появятся в зоне конфликта, они неизбежно станут целями для российских вооруженных сил", - сказала дипломат.

https://1prime.ru/20240507/zakharova-847961509.html

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всу, франция, россия, мария захарова, эммануэль макрон