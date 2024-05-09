https://1prime.ru/20240509/bayden-848029908.html

Байден ошибочно отнес рекордную инфляцию в США к правлению Трампа

Байден ошибочно отнес рекордную инфляцию в США к правлению Трампа - 09.05.2024, ПРАЙМ

Байден ошибочно отнес рекордную инфляцию в США к правлению Трампа

Президент США Джо Байден попытался переложить ответственность за высокую инфляцию на своего предшественника Дональда Трампа, однако перепутал данные... | 09.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-09T06:48+0300

2024-05-09T06:48+0300

2024-05-09T06:48+0300

экономика

сша

джо байден

инфляция в сша

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ВАШИНГТОН, 9 мая – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден попытался переложить ответственность за высокую инфляцию на своего предшественника Дональда Трампа, однако перепутал данные макроэкономической статистики. "Она была 9%, когда я вступил в должность. Девять процентов", - сказал он в интервью CNN. В последнее время президент дает интервью достаточно редко. Как отмечает телеканал на своем сайте, январе 2021 года, когда Байден вступил в должность, показатель инфляции в Соединенных Штатах составлял 1,4%. При этом рекордного значения в 9,1% инфляция в стране достигла только в июне 2022 года. В марте, после нескольких подряд повышений процентной ставки, рост потребительских цен в США составил в годовом выражении 3,5%. Глава Белого дома подверг сомнению опросы, участники которых, как сообщил интервьюер, в области экономики больше доверяют экс-президенту и вероятному кандидату от Республиканской партии Трампу. "Данные опросов все время неверны", - прокомментировал это Байден. "Представление о том, что мы в ситуации, где вещи столь плохи… Мы создали больше рабочих мест. Мы в ситуации, где у людей есть доступ к высокооплачиваемым рабочим местам", - сказал президент, когда его попросили дать комментарий по показателям роста ВВП, которое оказалось существенно ниже ожиданий, и потребительские настроения, снизившиеся до двухгодичных минимумов. Оппоненты действующего главы Белого дома утверждают, что на его правление пришелся восстановительный рост рынка труда после принудительного его закрытия в период пандемии коронавируса.

https://1prime.ru/20240505/tramp-847919958.html

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