Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В результате атаки ВСУ на Белгород пострадали 8 человек - 09.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240509/belgorod-848029757.html
В результате атаки ВСУ на Белгород пострадали 8 человек
В результате атаки ВСУ на Белгород пострадали 8 человек - 09.05.2024, ПРАЙМ
В результате атаки ВСУ на Белгород пострадали 8 человек
В результате произошедшей минувшей ночью атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район пострадали, по предварительным данным, семь взрослых и один ребенок, сообщил | 09.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-09T06:41+0300
2024-05-09T06:42+0300
спецоперация на украине
белгородская область
белгород
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1d/846862204_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_02f733b70476a3b9d9a519a3fe23238d.jpg
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. В результате произошедшей минувшей ночью атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район пострадали, по предварительным данным, семь взрослых и один ребенок, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, в результате атаки есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили.Глава региона уточнил, что четыре человека с осколочными ранениями различных частей тела доставлены в городскую больницу №2. "Одиннадцатилетняя девочка с осколочными ранениями левой стопы доставлена в детскую областную клиническую больницу. Еще троим пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались", - отметил Гладков. В результате обстрела различные разрушения выявлены в 34 квартирах в 19 многоквартирных домах Белгорода, одном частном жилом доме, повреждены 37 транспортных средств.На местах работают оперативные службы, специалисты строительных организаций, управ и управляющих компаний. "В Белгородском районе в поселке Дубовое повреждены кровли в четырех частных жилых домовладениях. Также повреждены три автомобиля", - написал глава региона. По словам мэра Белгорода Валентина Демидова, в основном в домах было повреждено остекление. "В основном повреждено остекление, есть прямые попадания... Управы обходят квартиры, информация уточняется. После составления первичных актов к восстановлению приступят строители. Но в первую очередь будут закрывать тепловой контур", - написал глава города в своем Telegram-канале.ВСУ регулярно обстреливают Белгород и Белгородскую область, применяя ракеты и беспилотники, что приводит к ранениям и гибели мирных граждан, повреждениям гражданских объектов.
https://1prime.ru/20240506/belgorod-847934548.html
белгородская область
белгород
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1d/846862204_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4958c667979eb68b46ccdc5d7ad6ab73.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
белгородская область, белгород
Спецоперация на Украине, Белгородская область, БЕЛГОРОД
06:41 09.05.2024 (обновлено: 06:42 09.05.2024)
 
В результате атаки ВСУ на Белгород пострадали 8 человек

В Белгороде из-за атаки ВСУ, предварительно, пострадали 8 человек, среди них ребенок

© Фото : Telegram/Вячеслав ГладковПоследствия атаки украинского БПЛА в Белгороде
Последствия атаки украинского БПЛА в Белгороде - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2024
© Фото : Telegram/Вячеслав Гладков
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. В результате произошедшей минувшей ночью атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район пострадали, по предварительным данным, семь взрослых и один ребенок, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате атаки есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили.
Глава региона уточнил, что четыре человека с осколочными ранениями различных частей тела доставлены в городскую больницу №2. "Одиннадцатилетняя девочка с осколочными ранениями левой стопы доставлена в детскую областную клиническую больницу. Еще троим пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались", - отметил Гладков.
Последствия атаки украинского БПЛА в Белгороде - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
Число погибших при атаке дронов ВСУ под Белгородом достигло семи
6 мая, 11:02
В результате обстрела различные разрушения выявлены в 34 квартирах в 19 многоквартирных домах Белгорода, одном частном жилом доме, повреждены 37 транспортных средств.
На местах работают оперативные службы, специалисты строительных организаций, управ и управляющих компаний.
"В Белгородском районе в поселке Дубовое повреждены кровли в четырех частных жилых домовладениях. Также повреждены три автомобиля", - написал глава региона.
По словам мэра Белгорода Валентина Демидова, в основном в домах было повреждено остекление.
"В основном повреждено остекление, есть прямые попадания... Управы обходят квартиры, информация уточняется. После составления первичных актов к восстановлению приступят строители. Но в первую очередь будут закрывать тепловой контур", - написал глава города в своем Telegram-канале.
ВСУ регулярно обстреливают Белгород и Белгородскую область, применяя ракеты и беспилотники, что приводит к ранениям и гибели мирных граждан, повреждениям гражданских объектов.
 
Спецоперация на УкраинеБелгородская областьБЕЛГОРОД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала