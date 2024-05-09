https://1prime.ru/20240509/belgorod-848029757.html

В результате атаки ВСУ на Белгород пострадали 8 человек

В результате атаки ВСУ на Белгород пострадали 8 человек - 09.05.2024, ПРАЙМ

В результате атаки ВСУ на Белгород пострадали 8 человек

В результате произошедшей минувшей ночью атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район пострадали, по предварительным данным, семь взрослых и один ребенок, сообщил | 09.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-09T06:41+0300

2024-05-09T06:41+0300

2024-05-09T06:42+0300

спецоперация на украине

белгородская область

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. В результате произошедшей минувшей ночью атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район пострадали, по предварительным данным, семь взрослых и один ребенок, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, в результате атаки есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили.Глава региона уточнил, что четыре человека с осколочными ранениями различных частей тела доставлены в городскую больницу №2. "Одиннадцатилетняя девочка с осколочными ранениями левой стопы доставлена в детскую областную клиническую больницу. Еще троим пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались", - отметил Гладков. В результате обстрела различные разрушения выявлены в 34 квартирах в 19 многоквартирных домах Белгорода, одном частном жилом доме, повреждены 37 транспортных средств.На местах работают оперативные службы, специалисты строительных организаций, управ и управляющих компаний. "В Белгородском районе в поселке Дубовое повреждены кровли в четырех частных жилых домовладениях. Также повреждены три автомобиля", - написал глава региона. По словам мэра Белгорода Валентина Демидова, в основном в домах было повреждено остекление. "В основном повреждено остекление, есть прямые попадания... Управы обходят квартиры, информация уточняется. После составления первичных актов к восстановлению приступят строители. Но в первую очередь будут закрывать тепловой контур", - написал глава города в своем Telegram-канале.ВСУ регулярно обстреливают Белгород и Белгородскую область, применяя ракеты и беспилотники, что приводит к ранениям и гибели мирных граждан, повреждениям гражданских объектов.

https://1prime.ru/20240506/belgorod-847934548.html

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