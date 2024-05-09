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Гагаузия ведет переговоры о сотрудничестве с российскими банками
Гагаузия ведет переговоры о сотрудничестве с российскими банками - 09.05.2024, ПРАЙМ
Гагаузия ведет переговоры о сотрудничестве с российскими банками
Гагаузская автономия в составе Молдавии после подписания соглашения с Промсвязьбанком проводит переговоры по вопросу сотрудничества и с другими российскими... | 09.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-09T05:41+0300
2024-05-09T05:41+0300
2024-05-09T05:41+0300
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промсвязьбанк
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Гагаузская автономия в составе Молдавии после подписания соглашения с Промсвязьбанком проводит переговоры по вопросу сотрудничества и с другими российскими банками, сообщила РИА Новости глава автономии Евгения Гуцул. "Мы ведем переговоры, конечно. Пока сейчас работаем только с Промсвязьбанком. Не исключаем, что и с другими можем", - отметила она. Власти Гагаузской автономии 9 апреля подписали соглашение с Промсвязьбанком, предусматривающее открытии карт "Мир" для пенсионеров и бюджетников Гагаузии. На эти карты каждый месяц будет поступать материальная помощь. Как планирую местные власти, уже к 1 мая все пенсионеры получили доступ к российской платежной системе "Мир". Часть смогла получить обещанную доплату к пенсии, размер доплаты составляет 2 тысяч леев, то есть почти 10 тысяч рублей.Ранее сообщалось, что ПСБ откроет счета для бюджетников и пенсионеров, проживающих в городе Тараклия на юге Молдавии.Тараклия – город и одноименный район на юге Молдавии, граничащий с Гагаузской автономией. Регион является местом компактного проживания болгар и гагаузов.
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промсвязьбанк, гагаузия, молдавия
Экономика, Промсвязьбанк, ГАГАУЗИЯ, МОЛДАВИЯ
Гагаузия ведет переговоры о сотрудничестве с российскими банками
После начала сотрудничества с ПСБ Гагаузия ведет переговоры и с другими банками России
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Гагаузская автономия в составе Молдавии после подписания соглашения с Промсвязьбанком проводит переговоры по вопросу сотрудничества и с другими российскими банками, сообщила РИА Новости глава автономии Евгения Гуцул.
"Мы ведем переговоры, конечно. Пока сейчас работаем только с Промсвязьбанком. Не исключаем, что и с другими можем", - отметила она.
Власти Гагаузской автономии 9 апреля подписали соглашение с Промсвязьбанком, предусматривающее открытии карт "Мир" для пенсионеров и бюджетников Гагаузии. На эти карты каждый месяц будет поступать материальная помощь. Как планирую местные власти, уже к 1 мая все пенсионеры получили доступ к российской платежной системе "Мир". Часть смогла получить обещанную доплату к пенсии, размер доплаты составляет 2 тысяч леев, то есть почти 10 тысяч рублей.
Глава Гагаузии заявила, что видит будущее Молдавии в ЕАЭС
Ранее сообщалось
, что ПСБ откроет счета для бюджетников и пенсионеров, проживающих в городе Тараклия на юге Молдавии.
Тараклия – город и одноименный район на юге Молдавии, граничащий с Гагаузской автономией. Регион является местом компактного проживания болгар и гагаузов.