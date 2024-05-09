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Нарышкин прокомментировал заявления об отправке западных военных на Украину
Нарышкин прокомментировал заявления об отправке западных военных на Украину - 09.05.2024, ПРАЙМ
Нарышкин прокомментировал заявления об отправке западных военных на Украину
Заявления политиков на Западе о возможности отправки военных контингентов на Украину являются крайне безответственными, заявил РИА Новости директор Службы... | 09.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-09T09:38+0300
2024-05-09T09:38+0300
2024-05-09T09:38+0300
спецоперация на украине
сергей нарышкин
свр
нато
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МОСКВА, 9 мая – ПРАЙМ. Заявления политиков на Западе о возможности отправки военных контингентов на Украину являются крайне безответственными, заявил РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.По его словам, их можно расценивать как эскалацию конфликта."Это крайне безответственные заявления западных политиков. И даже сами заявления можно расценивать как эскалацию конфликта с их стороны", - подчеркнул глава СВР.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Габриэль Атталь также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.При этом в ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.
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сергей нарышкин, свр, нато
Спецоперация на Украине, Сергей Нарышкин, СВР, НАТО
Нарышкин прокомментировал заявления об отправке западных военных на Украину
Нарышкин: слова об отправке западных военных на Украину можно расценивать как эскалацию
МОСКВА, 9 мая – ПРАЙМ. Заявления политиков на Западе о возможности отправки военных контингентов на Украину являются крайне безответственными, заявил РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
По его словам, их можно расценивать как эскалацию конфликта.
"Это крайне безответственные заявления западных политиков. И даже сами заявления можно расценивать как эскалацию конфликта с их стороны", - подчеркнул глава СВР.
Так решил Вашингтон. Макрон снял последнее табу в отношении Украины
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Габриэль Атталь также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.
При этом в ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.