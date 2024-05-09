https://1prime.ru/20240509/naryshkin-848032109.html

Нарышкин прокомментировал заявления об отправке западных военных на Украину

Нарышкин прокомментировал заявления об отправке западных военных на Украину - 09.05.2024, ПРАЙМ

Нарышкин прокомментировал заявления об отправке западных военных на Украину

Заявления политиков на Западе о возможности отправки военных контингентов на Украину являются крайне безответственными, заявил РИА Новости директор Службы... | 09.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-09T09:38+0300

2024-05-09T09:38+0300

2024-05-09T09:38+0300

спецоперация на украине

сергей нарышкин

свр

нато

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МОСКВА, 9 мая – ПРАЙМ. Заявления политиков на Западе о возможности отправки военных контингентов на Украину являются крайне безответственными, заявил РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.По его словам, их можно расценивать как эскалацию конфликта."Это крайне безответственные заявления западных политиков. И даже сами заявления можно расценивать как эскалацию конфликта с их стороны", - подчеркнул глава СВР.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Габриэль Атталь также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.При этом в ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.

https://1prime.ru/20240508/ukraina-848003449.html

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сергей нарышкин, свр, нато