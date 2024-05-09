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НАТО не намерена направлять войска на Украину, сказал Столтенберг - 09.05.2024, ПРАЙМ
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НАТО не намерена направлять войска на Украину, сказал Столтенберг
НАТО не намерена направлять войска на Украину, сказал Столтенберг - 09.05.2024, ПРАЙМ
НАТО не намерена направлять войска на Украину, сказал Столтенберг
Североатлантический альянс не собирается направлять на Украину свои войска, чтобы избежать непосредственного военного столкновения с Россией, заявил генеральный | 09.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-09T10:02+0300
2024-05-09T10:03+0300
спецоперация на украине
россия
нато
йенс столтенберг
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РИМ, 9 мая – ПРАЙМ. Североатлантический альянс не собирается направлять на Украину свои войска, чтобы избежать непосредственного военного столкновения с Россией, заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг."НАТО не намерена напрямую участвовать в конфликте", - рассказал он в интервью итальянской газете Repubblica. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, как отметил генсек альянса, усилия НАТО направлены на две цели: поддержать Украину и не допустить выход конфликта за ее пределы. По его словам, президент России Владимир Путин не подозревал, что Запад окажет такую большую поддержку Киеву.В этой связи Столтенберг указал на то, что не видит "неминуемого риска какого-либо военного нападения на какого-либо союзника по НАТО" со стороны России. Вместе с тем, он назвал безрассудной "российскую ядерную риторику. Ранее экс-главнокомандующий НАТО в Европе Джеймс Ставридис написал в своей статье для Bloomberg, что необходимо нейтрализовать российский город Калининград, потому что он может таить в себе скрытую угрозу.Западные СМИ неоднократно писали о потенциальной "агрессии" России, направленной на страны западного мира. В Кремле же, комментируя эти сообщения, утверждали, что Россия не намеревается нападать на страны Европейского союза и вступать в военное противостояние с НАТО.
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россия, нато, йенс столтенберг, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, НАТО, Йенс Столтенберг, УКРАИНА
10:02 09.05.2024 (обновлено: 10:03 09.05.2024)
 
НАТО не намерена направлять войска на Украину, сказал Столтенберг

Столтенберг: у НАТО нет намерения быть напрямую вовлеченной в кризис на Украине

© Фото : NATOГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2024
© Фото : NATO
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РИМ, 9 мая – ПРАЙМ. Североатлантический альянс не собирается направлять на Украину свои войска, чтобы избежать непосредственного военного столкновения с Россией, заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.
"НАТО не намерена напрямую участвовать в конфликте", - рассказал он в интервью итальянской газете Repubblica.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Кроме того, как отметил генсек альянса, усилия НАТО направлены на две цели: поддержать Украину и не допустить выход конфликта за ее пределы. По его словам, президент России Владимир Путин не подозревал, что Запад окажет такую большую поддержку Киеву.
В этой связи Столтенберг указал на то, что не видит "неминуемого риска какого-либо военного нападения на какого-либо союзника по НАТО" со стороны России. Вместе с тем, он назвал безрассудной "российскую ядерную риторику.
Ранее экс-главнокомандующий НАТО в Европе Джеймс Ставридис написал в своей статье для Bloomberg, что необходимо нейтрализовать российский город Калининград, потому что он может таить в себе скрытую угрозу.
Западные СМИ неоднократно писали о потенциальной "агрессии" России, направленной на страны западного мира. В Кремле же, комментируя эти сообщения, утверждали, что Россия не намеревается нападать на страны Европейского союза и вступать в военное противостояние с НАТО.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯНАТОЙенс СтолтенбергУКРАИНА
 
 
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