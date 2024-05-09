https://1prime.ru/20240509/pushkov-848034775.html
"Лучше этого не делать". Пушков выступил с предостережением странам Запада
"Лучше этого не делать". Пушков выступил с предостережением странам Запада - 09.05.2024, ПРАЙМ
"Лучше этого не делать". Пушков выступил с предостережением странам Запада
Руководителям ряда стран Запада следует осознать последствия отправки своих национальных военных контингентов на Украину, отметил в своем Telegram-канале... | 09.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-09T12:19+0300
2024-05-09T12:19+0300
2024-05-09T12:20+0300
спецоперация на украине
нато
алексей пушков
украина
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/04/842320494_0:0:2736:1540_1920x0_80_0_0_eb44ac3fad3e362a5937b6d7cdc74442.jpg
МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Руководителям ряда стран Запада следует осознать последствия отправки своих национальных военных контингентов на Украину, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.По его словам, заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, что у альянса нет намерения посылать войска альянса на Украину, - "реакция на последнее предупреждение России", подкрепленное сообщением о проведении учений по применению нестратегического ядерного оружия.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Последствия такой отправки необходимо до конца осознать и руководителям тех стран Запада, которые все еще рвутся в бой и все еще задумывают отправку национальных контингентов. Лучше этого не делать", — подчеркнул Пушков в своем Telegram-канале.Он также напомнил о сообщении итальянской прессы, согласно которому на предстоящем 9-11 июля саммите НАТО альянс намерен затвердить отказ от отправки войск НАТО на Украину по принципу "no boots on the ground" - "никаких сапогов на земле".Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Габриэль Атталь также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.В ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ Борис Писториус исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.В Москве заявляли, что иностранные воинские контингенты, если окажутся на Украине, станут для Вооруженных сил России законной военной целью.
https://1prime.ru/20240509/ukraina-848031412.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/04/842320494_0:0:2432:1824_1920x0_80_0_0_a1e69a241c6bd941fa6a25e14b9889e2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, алексей пушков, украина, россия
Спецоперация на Украине, НАТО, Алексей Пушков, УКРАИНА, РОССИЯ
"Лучше этого не делать". Пушков выступил с предостережением странам Запада
Пушков: Западу нужно осознать последствия отправки военных на Украину
МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Руководителям ряда стран Запада следует осознать последствия отправки своих национальных военных контингентов на Украину, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
По его словам, заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, что у альянса нет намерения посылать войска альянса на Украину, - "реакция на последнее предупреждение России", подкрепленное сообщением о проведении учений по применению нестратегического ядерного оружия.
"Последствия такой отправки необходимо до конца осознать и руководителям тех стран Запада, которые все еще рвутся в бой и все еще задумывают отправку национальных контингентов. Лучше этого не делать", — подчеркнул Пушков в своем Telegram-канале
.
Экс-советник НАТО неожиданно высказался о войне с Россией
Он также напомнил о сообщении итальянской прессы, согласно которому на предстоящем 9-11 июля саммите НАТО альянс намерен затвердить отказ от отправки войск НАТО на Украину по принципу "no boots on the ground" - "никаких сапогов на земле".
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Габриэль Атталь также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.
В ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ Борис Писториус исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.
В Москве заявляли, что иностранные воинские контингенты, если окажутся на Украине, станут для Вооруженных сил России законной военной целью.